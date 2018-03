Primer independiente a diputado se registra en Nuevo León

Ángel Barroso Correa, primer aspirante a candidato a diputado federal independiente del país que alcanzó el umbral de firmas de apoyo establecido por el INE, se registró este domingo para contender por el octavo distrito de Nuevo León. Confió en ganar, pero admitió que le afectará el papel desempeñado por muchos "charlatanes" que en aras de una candidatura hicieron trampas para obtener las firmas de respaldo.

Pidió entender que la figura independiente es de nueva creación, y aún está viendo cómo funciona. "Hay muchos charlatanes, como los hay en los partidos, pero al final lo que estamos generando es una diferencia enorme, a nosotros nos pone la gente, si hay firmas válidas suficientes para alcanzar una candidatura, quiere decir que hay gente detrás.

"En los partidos los ponen los jefes, los dueños. Vemos de manera irrisoria cómo Ricardo Anaya se autoimpone, y cómo Andrés Manuel López Obrador se autoimpone después de 18 años sin trabajar, pone a sus amigos y compadres; los independientes reales que recibimos las firmas, vamos a rendir cuentas a los ciudadanos", dijo Barroso.

Comentó que para alcanzar su derecho a registrarse por el octavo distrito federal con cabecera al oriente de Ciudad Guadalupe, entregó al INE cerca de 15 mil firmas, casi el triple de las cinco mil 817 que necesitaba.

Sin embargo, al final sólo le validaron poco menos de diez mil pues hubo cerca de tres mil respaldos que sus auxiliares recabaron fuera del distrito, en otros municipios de la zona metropolitana e incluso de otros municipios del estado. Hubo algunas repetidas, y se dio el caso de una persona que subió a la plataforma del INE una "Tarjeta Feria" de prepago, que entregaron las empresas del transporte público a los usuarios del servicio.

Argumentó que el INE acreditó que se trató de errores porque la gente no tenía la información adecuada, y al no existir dolo, simplemente no validó esos respaldos. Asimismo, señaló que a muchos de esos auxiliares no los conocía, pues los contactó a través de sus redes sociales.

Barroso Correa comentó que durante la campaña de firmas gastó unos 30 mil pesos, y cuando se le entregue su constancia de registro, no aceptará financiamiento del INE porque "los impuestos de los ciudadanos deben estar en mejores bancos en las escuelas, tapando baches, o para dignificar la figura policiaca".

Cuestionado si haría equipo con Jaime Rodríguez si es acreditado como candidato presidencial independiente y con el aspirante a senador, Raúl González, señaló que habrá que visualizarlo porque lo que destaca de esta figura es "ser dependiente de los ciudadanos, no de otros políticos, como en los partidos".

Expuso, "nosotros vamos a decidir quién tiene las mejores opciones, vamos a decirle a independientes y candidatos de partidos, que si lo que buscan es dignificar a Nuevo León y a México, yo me sumo o súmense ustedes. Si lo que buscan son nuevas reglas, tienen mi total apoyo y haremos equipo".

Después de presentar su solicitud de registro, mientras daba una rueda de prensa a los medios, Correa derrumbó de un puñetazo un muro de piezas de hielo seco en color rojizo que simulaban ladrillos, para explicar que su lucha pretende derrumbar a los partidos políticos que parten y dividen a los ciudadanos.

Al principio, dijo, dividían por ideología, y aunque ahora se juntan sin problema, nos siguen dividiendo por colores. "Necesitamos urgentemente nuevas reglas, hoy se defiende al culpable, y la víctima acaba sin protección alguna; se hace más pobre al pobre, y se olvida a la clase media", concluyó.

