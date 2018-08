Presentan recurso de revisión contra amparo de Duarte

El Gobierno de Chihuahua interpuso un recurso de revisión contra el amparo concedido al ex gobernador de esa Entidad, César Horacio Duarte, Jáquez por el presunto desvío de 246 millones de pesos del erario a campañas políticas del PRI.

El consejero jurídico de la Entidad, Jorge Alberto Espinoza Cortés, detalló en un comunicado que el trámite se presentó a nombre de la Consejería Jurídica, la Secretaría de Hacienda Estatal y la Fiscalía General del Estado, en el expediente 1851/2017 del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México.

Abundó que al colocar el recurso en el Tribunal Colegiado, se busca que ese amparo sea revocado y negado, o bien se ordene la reposición del procedimiento, ya que ni la Consejería Jurídica, ni la Secretaría de Hacienda fueron llamados a ese juicio.

Una vez que el trámite sea admitido, deberá ser revisada la sentencia en la que se concedió el amparo a Duarte Jáquez, para resolverlo en un plazo de entre tres y cuatro meses, indicó.

El consejero jurídico del Estado de Chihuahua recordó, sin embargo, que el amparo otorgado por el juez décimo de Distrito del Estado de México, René Ramos Pérez, a favor del ex gobernador no es definitivo.

Observó también que el ex gobernador chihuahuense tiene otras 15 órdenes de aprehensión por más casos penales y el obtener un amparo para una de ellas no significa que no pueda ser detenido y extraditado.