Porfirio Muñoz Ledo murió ayer a los 89 años. Su familia no reveló la causa de su deceso.

Participó en la política desde la década de los 60. Colaboró con el PRI, PRD, PAN, PT y Morena. Con esta última agrupación rompió apenas en 2022.

“El actual Gobierno es, como dicen los muchachos, una facha. Es un populacherismo desordenado y contrario al Estado de derecho”, dijo.

“Lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, con quien por mucho tiempo tuve coincidencias. Las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo; mucho menos su legado político”, escribió el Presidente Andrés Manuel López Obrador en sus redes sociales.

El ex presidente Felipe Calderón destacó que Muñoz Ledo fue clave en la aprobación de reformas electorales que permitieron la alternancia en el poder en el año 2000.

Muere el político, pero permanece su legado

El político, diplomático y congresista mexicano Porfirio Muñoz Ledo falleció ayer a los 89 años, en su casa en Ciudad de México, luego de haber salido de un hospital donde fue ingresado hace una semana, tras haber lidiado con problemas de salud desde hace tiempo.

“Con profundo dolor y tristeza, la familia comparte la noticia del sensible fallecimiento de nuestro querido padre Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Descanse en paz”, apuntaron familiares en un mensaje en la cuenta de Twitter del político aunque no precisaron la causa de su muerte.

Con seis décadas en la política (aceptó su primer cargo público en 1963), Muñoz Ledo fue testigo de la toma de posesión de los últimos 11 Presidentes de México, precisamente al último, Andrés Manuel López Obrador, le colocó la banda presidencial después de su triunfo histórico en las elecciones de 2018.

En una entrevista de 2020, Muñoz Ledo bromeó sobre su propia mortalidad. Cuando se le preguntó si representaba la “historia viva” de la política mexicana, el político de voz ronca respondió: “Estoy a punto de ser la historia muerta”.

“Me estoy dedicando, con todas mi experiencia y antecedentes, a democratizar este país. Es lo único que puedo", afirmó. “Es el último legado que tengo”.

Muñoz Ledo destacó en los últimos años por ser un duro crítico con las posturas del Presidente López Obrador, como la política migratoria, la militarización y el control excesivo del presupuesto.

Hasta 1987, fue militante del otrora dominante Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido del que fue presidente y del que se retiró al no recibir respaldo a sus deseos de ser candidato a la Presidencia.

Luego formó el Frente Democrático Nacional que se integró para las disputadas y polémicas elecciones de 1988 y posteriormente fue cofundador y dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), de centro-izquierda, pero años más tarde las disputas con Cuauhtémoc Cárdenas por la candidatura presidencial ocasionaron su salida.

Dejó este último partido en 1999 al tiempo que el desaparecido Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM) lo postuló para las elecciones de 2000, que ganó Vicente Fox (2000-2006).

Precisamente Fox lo invitó a su Gobierno, situación que le atrajo fuertes críticas desde la izquierda mexicana, al ser el PAN un partido conservador y de derecha.

En los últimos años, Muñoz Ledo, quien nació el 23 de julio de 1933, se integró al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fundado por el Presidente López Obrador, pero rompió con el partido cuando intentó repetir como presidente de la Cámara de Diputados, que dirigió en 2018-2019.

El próximo 23 de julio Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega habría cumplido 90 años, pero había anticipado que le gustaría que en su epitafio se pusiera la leyenda: “Aquí yace un patriota”.

Agencias

Cuando Porfirio Muñoz Ledo entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, de manos de Enrique Peña Nieto, fue un momento histórico esperado durante décadas para la izquierda nacional. EL UNIVERSAL

Última entrevista en EL INFORMADOR

Porfirio Muñoz Ledo pasó varias veces por esta casa editorial, la última fue el 23 de agosto del año pasado, cuando señaló que la administración del Presidente López Obrador podría convertirse en un “maximato”, y también criticaba la militarización de la Guardia Nacional.

Hoy se le hará un homenaje póstumo en la Cámara de Diputados, de cuerpo presente, a las 13:30 horas, según se anunció ayer en redes sociales.

Logra unir a todos en su memoria

El fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo ha unido en su memoria tanto a personajes de la 4T como de la oposición, quienes en conjunto señalan que su pérdida genera un enorme vacío en la política mexicana.

“Un luchador, un amigo, dio aportaciones muy importantes a la democracia, al cambio democrático, se mantuvo en esa lucha y pues así es como lo vamos a recordar, como un luchador”, dijo Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, probablemente su mayor compañero histórico.

“Lamentamos el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo. Fue representante permanente de México ante la ONU, coordinó el Grupo de los 77 y presidió el Consejo de Seguridad, dejando un legado en la promoción de la paz y el multilateralismo. Nuestras condolencias a sus seres queridos”, publicó la ONU México.

“Porfirio Muñoz Ledo tuvo la ambición de ejercer el poder, pero privó en él la sabiduría y el valor de limitar -y aún enfrentar- al poder. Fue un tribuno, un demócrata y un patriota. Descanse en paz”, escribió el historiador Enrique Krauze.

“Me entristece mucho la pérdida de Porfirio, además de buen amigo fue uno de los más grandes estadistas de los últimos tiempos y maestro de muchas generaciones. Extrañaremos su brillantez y sus interesantes conversaciones. Un abrazo sentido a familiares y amigos”, compartió Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación.

Desde Claudia Sheinbaum a Xóchitl Gálvez, pasando por Marcelo Ebrard, Adán Augusto y Ricardo Monreal, hasta el otro extremo político con Santiago Creel o Enrique de la Madrid, le rindieron tributo en diferentes plataformas.

Porfirio, Andrés Manuel y Cuauhtémoc, cuando eran aliados. EL UNIVERSAL

Perfil

De izquierda a derecha, hizo de todo

Pueden destacarse múltiples cualidades de Porfirio Muñoz Ledo, como su elocuencia en tribuna, su facilidad para debatir, argumentar y su estatura intelectual.

Durante varios sexenios, el político y diplomático de izquierda ocupó diversos cargos políticos y militó en múltiples partidos políticos.

Fue siempre una voz aguerrida dentro del oficialismo, y también dentro de la izquierda misma, donde fue parte de Morena y desde allí criticó al Presidente López Obrador.

Porfirio Alejandro Muñoz y Lazo de la Vega nació en la Ciudad de México el 23 de julio de 1933.

Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue docente de diversas materias desde 1956.

De 1966 a 1970 fue secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

También fungió como subsecretario de la Presidencia de la República de 1971 a 1972.

De 1972 a 1975 fue secretario de Trabajo y Previsión Social. También se desempeñó por ser el presidente del PRI en el sexenio de Luis Echeverría (1975).

Representante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de 1982 a 1985.

Fue secretario de Educación Pública de 1976 a 1977 y presidente del Frente Democrático Nacional en 1988.

Junto a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Fue diputado federal del PRD en la LVII Legislatura, de 1997 a 2000. Fundador del Movimiento Ciudadano Opción Nueva República en 1999.

En 2000 se postuló como candidato a la Presidencia por el extinto Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).

Ocupó el cargo de embajador de México en la Unión Europea de 2001 a 2004.

De 2009 a 2012 fue diputado federal del PT y diputado constituyente del Gobierno de la Ciudad de México de 2016 a 2017.

El 1 de diciembre de 2018 entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador.

Se desempeñó como presidente de la Cámara de Diputados de 2018 a 2019.

Hacia el final de su vida, tuvo desencuentros con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, como lo había hecho por ejemplo, con Miguel de la Madrid en 1988, cuando se interpeló por primera vez a un Mandatario.

Polémico y enfrentado al poder

A través de su cuenta de Twitter, Porfirio dijo haber confirmado que el Presidente López Obrador tuvo “una transfiguración: se mostró con una convicción profunda, más allá del poder y la gloria. Se reveló como un personaje místico, un cruzado, un iluminado”, publicó en 2018.

Luego, en julio 2022, cambió la postura. “Debe entender Andrés Manuel López Obrador, que su contubernio o alianza con el narco no es heredable, no es heredable, porque estos como lo han hecho siempre, en todas partes, en todas plazas políticas, se entienden con el que va a llegar, ya no va necesitar el narco del Presidente”.

En 2019 Muñoz Ledo se dirigió a un legislador del pleno de la Cámara de Diputados, a quien le dijo: “Revise el reloj porque está marcando progresivamente” y le aclara que “cuando es una ley antigua los transitorios son desmesurados y contradictorios, hasta los aparatos se sonrojan”.

Tras dichas expresiones, Muñoz Ledo se dirigió a la diputada Dolores Padierna, sentada a su izquierda y le comenta, “chin... a su madre, qué manera de legislar”, esto sin haber cerrado previamente su micrófono.

“Exhorto a los coordinadores a que el día de hoy, mientras más pronto, deben presentar su propuesta de mesa directiva… a las 12 de la noche se acaba por mandato de ley nuestro encargo, y de carrozas nos convertimos en calabazas”, diría en otra sesión.

CT