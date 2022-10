El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, Arturo Zaldívar, aseguró este miércoles que "la discriminación inversa no existe", después de que en un programa informativo de televisión varios periodistas aseguraran que sí.

"La discriminación siempre es de arriba para abajo, del privilegiado a quien no es privilegiado, del poderoso al débil", señaló el magistrado en la conferencia de prensa que ofrece cada mes.

Los presentadores del programa iniciaron el debate al hacer referencia a la iniciativa de reformar la Ley de Cinematografía para integrar a más gente de piel morena en proyectos audiovisuales mexicanos.

Sobre esto, refirieron que "se discrimina a las personas de piel blanca" e incluso calificaron la propuesta como "absurda".

El presidente de la SCJN dijo que, en temas de racismo por el color de piel, quienes son objeto de discriminación racial nunca han tenido una posición de poder frente a los que discriminan.

"Quienes hablan de discriminación inversa y lo hacen con bromitas y burlándose se ve que no tienen mucha idea de lo que hablan, y sobre todo que no tienen conciencia del racismo y el clasismo que hay en México, que es muy grave y muy fuerte porque además pretendemos (fingimos) que no existe", continuó.

El debate se encendió el fin de semana en redes sociales y las posiciones fueron desde la del ministro presidente a la de que en México existe racismo inverso cuando una persona morena llama a otra "güerita" (blanca o rubia).

"Si alguien dice 'Me discriminaron porque me dijeron güerito', no lo están discriminando porque el grupo del cual viene esa manifestación nunca ha tenido el poder sobre quien tiene piel más clara", terminó.

