¿Por qué en México se llama toma de protesta a la investidura presidencial?

Hoy 1 de octubre por primera vez en la historia de México una mujer recibirá la banda presidencial. La Doctora Claudia Sheinbaum se convertirá en la primera Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. El acto denominado "toma de protesta" se lleva a cabo en la Sede del Congreso en la Ciudad de México.

La frase "Toma de protesta" no es gratuita. En México, bajo este concepto se hace una promesa del cumplimiento de la ley con base en lo que dicta la Constitución ante la representación popular, los diputados y senadores; quienes tomarán la declaración de Sheinbaum como nueva titular del Poder Ejecutivo. En nuestro país, a diferencia de otras naciones, no se hace un juramento ni se hace alusión a referencias religiosas durante este acto, situación común en otras latitudes.

La "protesta" es un pronunciamiento de 61 palabras que en unos minutos deberá dictar Claudia Sheinbaum frente al Congreso de la Unión. Este es el párrafo sacado de la constitución: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión; y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande".

La protesta, pese a ser una voz que puede tener un significado negativo, en este caso se toma en cuenta como una declaración o proclamación; alejado del sentimiento de queja o inconformidad que puede recibir la palabra. Al finalizar dicha declaratoria, Sheinbaum recibirá la Banda Presidencial. Será Ifigenia Martinez quien le presente la Banda convirtiéndose, a su vez, en la primera mujer en la historia que realiza este acto protocolario.

Tras rendir protesta, se espera que Claudia Sheinbaum pronuncie un discurso en el Zócalo de la Ciudad de México el día de hoy a las 16:00 horas. El título del discurso será: ""Cien puntos para el segundo piso de la Cuarta Transformación".

Te puede interesar: Sigue EN VIVO todo sobre la toma de protesta de Sheinbaum

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB