Sin sacar el pie del acelerador, Morena ya se prepara para comenzar a darle cumplimiento al Plan C del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Y el primer objetivo es la reforma al Poder Judicial, la más polémica y al mismo tiempo más cerca de concretarse.

Ayer se instaló de manera oficial la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados. En la reunión se avaló por unanimidad que el próximo domingo se dará publicidad al dictamen de la reforma judicial, para que sea votado en el pleno antes del 4 de septiembre.

Lo anterior fue informado por el presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, quien además fue electo para ocupar ese cargo durante los tres años que durará la LXVI legislatura.

“Se avaló que tendremos dos sesiones el próximo domingo, la sesión de instalación donde se recepciona el informe del Presidente de la República y se instala el nuevo periodo de sesiones, y la segunda sesión que solo será para darle publicidad a la reforma judicial contenida en el dictamen correspondiente”, anotó.

Adelantó que serán tres días de debate para votar en lo general y en lo particular ese dictamen. “Las sesiones que llevaremos a cabo serán lunes, martes y miércoles de la próxima semana, para poder ofrecer un debate amplio sobre el contenido de los 16 artículos de la Constitución que se modifican en esta materia”.

Monreal Ávila agregó que el acuerdo para ocupar la presidencia de la Jucopo por tres años fue unánime. “Se acordó por unanimidad el nombramiento del presidente de la Jucopo y tendremos la presidencia los tres años, dado que tenemos mayoría absoluta en Morena y por tanto le corresponde presidir los tres años la Junta de Coordinación Política, esto se aprobó por unanimidad”.

El líder guinda confirmó que, además, se confirmó que el PAN queda como segunda fuerza política en San Lázaro, por lo que le corresponderá presidir la mesa directiva en el segundo año ordinario de sesiones.

“En efecto, fue una propuesta del vicecoordinador Elías Lixa, quién planteó que en el acta se estableciera que a ellos les correspondía presidir la Mesa Directiva el segundo año, y obviamente el tercero le correspondería al Partido Verde. Nosotros no tenemos inconveniente, será así, le corresponde al Partido Acción Nacional ya que dados los números ocupan la segunda fuerza, no vamos a regatear ni vamos a limitar los derechos que le corresponden a cada grupo parlamentario aun siendo de oposición”.

El Universal

López Obrador aconseja tener "mucho cuidado" a legisladores

Luego de que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, fijó la ruta para la reforma al Poder Judicial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus legisladores a tener “mucho cuidado” con el proceso legislativo e incluso llevar notarios porque sus adversarios son capaces de ir a la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echarla abajo.

“Va a depender del Congreso, yo le creo a Ricardo (Monreal), si esos son los tiempos. Claro que va a depender de los debates, de la discusión en el pleno, y tienen que cuidar mucho el procedimiento, porque si no (Javier) Laynes, hubo uno de ellos (ministros) que echó abajo una ley, dijo: ‘no se cumplió con el procedimiento’, metiéndose en la vida interna de otro poder, no se cumplió con el procedimiento, no hubo debate y se anula la ley”.

Aconsejó a sus legisladores “que se cuiden, no vaya a ser que los ministros las nulifiquen, tienen que cuidar todo”.

El Presidente dijo que entre más se proteja mejor el proceso legislativo es mejor, por lo que les pidió a sus legisladores que convoquen a todos los notarios. “Paso uno, acta notarial, que cuiden porque imagínese parece broma, pero no son capaces de muchas cosas”.

Recordó que sus opositores intentaron lo que calificó como una “chicanada” al intentar violar la constitución luego de que el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, acudió a la SCJN para que fuera el alto tribunal y no el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien resolviera el reparto de legisladores plurinominales, aunque al final no se modificó el resultado.

El Presidente arremetió de nueva cuenta contra los actuales ministros de la Suprema Corte. EFE

Sheinbaum va por democracia en PJ

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, negó que el país se acerque a una dictadura ante la “supermayoría” en el Congreso, donde podrá modificar la Constitución sin la oposición, además de impulsar la reforma al Poder Judicial (PJ).

En un video colgado en su cuenta de red social Twitter, la presidenta electa explicó el proceso que seguiría la elección de los nuevos jueces y magistrados de acuerdo a la reforma judicial propuesta.

“¿Quiénes van a participar en esa elección? No son los que la presidenta decida. Van a ser unos que propone la corte, otros que propone la Cámara de diputados y senadores y otros que propone el Ejecutivo”.

Agregó que los perfiles “no serán una ocurrencia. Se abrirá una convocatoria abierta, podrán participar con una serie de requisitos aquellos que son abogados, en algunos casos que tengan experiencia, en otros cumplir con calificaciones en las materias en las que procuran”.

De allí “habrá que revisar a todos los que van a participar y se elegirá entonces una selección. De 15, por ejemplo, solamente se seleccionarán unos al azar”, agregó Sheinbaum, que recalcó que lo que se busca es que en el poder judicial haya democracia.

Recordó que “con la mayoría se puede cambiar la Constitución. Si siguiéramos con la situación actual, me tocaría elegir a tres ministros… con esta reforma, la presidenta renuncia a ese derecho. Queremos que en el Poder Judicial también haya democracia”.

Recalcó que todo cambio se hará apoyado en el mandato popular, incluso mostró encuestas recientes donde muestra un apoyo del 63% de la población para llevar a cabo la reforma judicial.

Llama al diálogo

A través de un comunicado, la Cámara de Comercio de Guadalajara, dirigida por Javier Arroyo Navarro, llamó a fortalecer al Poder Judicial a través del diálogo, el cuidado de su independencia y la conveniencia de posponer su aprobación hasta que haya sido enriquecida.

La Cámara anotó en su texto que en relación a la reforma a ese poder observan “positivo que se esté cumpliendo con el procedimiento legislativo; hacerlo implica la oportunidad de contar con más tiempo para que las y los legisladores incorporen más puntos de vista sobre la propuesta que se está discutiendo en la opinión pública”.

Los integrantes de la Canaco recordaron que el apego a la ley y sus procedimientos ofrecen certezas sobre decisiones “trascendentales” para el día. “El objetivo de una legislación siempre debe ser beneficiar a las personas y en ese sentido es crucial para México mejorar el servicio público en la impartición de justicia”.

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara agregó que “por ello nos parece que posponer la aprobación de la iniciativa ofrece la invaluable oportunidad de ampliar el diálogo constructivo (…) hacemos un llamado para que durante los siguientes días se pueda abrir un nuevo espacio de diálogo con mayor receptividad sobre las opiniones de todos los que tienen algo valioso que aportar”.

Agregaron que apoyarán toda acción que tengan como propósito la certeza jurídica, pues esta “trae consigo bienestar y con ello más inversiones, empleo y crecimiento”. Anotaron la importancia de mantener la independencia del Poder Judicial ante cualquier intento de vulnerarla.

Javier Arroyo, presidente de la Canaco. ESPECIAL

CT