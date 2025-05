A 15 días de la elección al Poder Judicial, y al advertir que han “arreciado” las críticas contra este proceso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que renunció a su derecho de elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los elija el pueblo, porque eso es democracia.

Durante el evento Proyectos Prioritarias en Baja California Sur, la mandataria federal advirtió que se han intensificado las críticas y las manifestaciones contra la elección al Poder Judicial, pero aseguró que el pueblo de México “es mucha pieza”, por lo que millones van a salir a votar el próximo 1 de junio por jueces, magistrados y ministros del máximo tribunal del país.

“Ya hay manifestaciones en contra de la elección al Poder Judicial, ya arreciaron las críticas contra nuestro gobierno. Pero ¿saben qué? El pueblo de México es mucha pieza, y millones van a salir a votar el 1 de junio. En México, el único que decide es su pueblo, el pueblo de México decide nuestro país”, aseguró.

En ese sentido, la mandataria federal criticó que en la época del ex presidente Ernesto Zedillo, mandó una iniciativa para que se cambiara el número de los ministros a 11, mismo que él nombró vía el Senado de la República, y señaló que no era una forma democrática de elegir.

“Ahora nos acusan de autoritarios. ¿Cómo va a ser autoritario que el pueblo decida? Porque ahora, entre todas y todos vamos a decidir quiénes queremos que sean nuestros jueces. ¿Qué es mejor? ¿Que elija el presidente o que elija el pueblo? ¿Qué es más democrático? Pues vamos a ser el país más democrático del mundo el 1 de junio”.

Agregó: “Nosotros estamos renunciando a ese derecho que tenía el presidente de la república. ¿Y por qué renunciamos a ello? Porque queremos que elija el pueblo, porque eso es democracia”.

La mandataria nacional mencionó que actualmente, el Poder Judicial no procura la justicia, ya que no es igual para quien tiene recursos que para quien no los tiene.

Al mismo tiempo, Sheinbaum Pardo recordó que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, reconoció que el 50 por ciento de los integrantes del Poder Judicial son amigos, hermanos o primos, es decir, que “no hay carrera judicial. Quiere decir que quien llega al Poder Judicial, pues es por ser amigo, primo o hermano de nosotros”.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), se renovarán nueve cargos de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 15 magistraturas de las salas regionales del mismo, 464 magistraturas de circuito y 386 personas juzgadoras de distrito.

CT