Al asegurar que el Poder Judicial además de invadir competencias en materia legislativa libera delincuentes, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, reiteró que es necesaria una reforma al Poder Judicial y aseguró que ésta no dará entrada a jueces que protejan a la delincuencia en caso de ser seleccionados por el voto popular.

Tras un evento en el que fue arropada por dos mil jóvenes de todo el país que la apoyaron en la campaña electoral, la ex mandataria capitalina dijo que se va a analizar la vialidad de todas las propuestas sobre la reforma al Poder Judicial que se están planteando en el parlamento abierto, incluida la de una elección escalonada de jueces y magistrados, pero aclaró que “lo importante es que se va a elegir a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia por el voto popular”.

“El Poder Judicial de hoy no sólo invade las competencias del Poder Legislativo al anular leyes con argumentos de procedimiento, también libera delincuentes”, dijo, y puso como ejemplo la liberación hace unos días de Luis Antonio Yépez, alias El Monedas, hijo de José Antonio Yépez, “El Marro", líder del Cártel Santa Rosa de Lima, luego de que un juez revocara la prisión preventiva oficiosa.

A pregunta expresa sobre que hay incertidumbre por la posibilidad de que el crimen organizado entre al Poder Judicial, por medio de candidatos, si llegara a existir un proceso de elecciones abierto a toda la ciudadanía, Sheinbaum Pardo calificó de falsa dicha idea.

“Dicen que si se reforma el Poder Judicial se va a dar entrada, falso, de que se vaya dar entrada a jueces que protegen a la delincuencia. ¿Pero qué está pasando hoy? Que se libera a delincuentes graves, que hay pruebas, y no se habla de eso, del actual Poder Judicial”, comentó.

Sobre si debe haber una elección de jueces, magistrados y ministros de forma escalonada, la ex mandataria capitalina reveló que habló con Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, y le comentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene una estimación de que cada elección podría costar siete mil millones de pesos.

“Hay que revisarlo, hay que esperar a que lleguen todas las propuestas de estos diálogos, y hay que revisarlo. No me opongo, pero hay que revisar si es factible”, dijo.

Critica a juez y aclara que no hay riesgo

Al asegurar que la calificación de la elección presidencial no está en riesgo, la presidenta electa criticó que el juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Rodrigo de la Peza López, haya ordenado al Tribunal Electoral que proponga a dos magistrados electorales a fin de que ocupen las vacantes en la Sala Superior, pues está fuera de la Constitución y actuó “políticamente”.

“Es un juez que no es la primera vez que hace suspensiones frente a acciones que hacen, sea el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. La Constitución claramente especifica que en el caso electoral el máximo organismo es el Tribunal Electoral, particularmente la Sala Superior del Tribunal Electoral. ¿Qué tiene que hacer un juez exigiéndole algo al Tribunal Superior de Justicia de la Federación en términos electorales, es decir, un juez que actúa políticamente”, añadió.

Explicó que es la Suprema Corte de Justicia la que debe definir a los lugares faltantes en la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero que ante la resolución del juez valdría la pena una investigación periodística sobre su desempeño y dónde trabaja.

“Por eso es importante la reforma judicial y lo que se está discutiendo ahora en el parlamento abierto. Y la propuesta que se dio no tendría por qué un juez, un par de jueces, opinar sobre el tema electoral”, destacó la presidenta electa.

Aseguró que sin los jóvenes no hubiera podido ganar las elecciones y por ello gran parte de su presupuesto de 2025 está proyectado para que jóvenes sin acceso al Seguro Social o vivienda, puedan tener más apoyos.

Propone volver a la “no reelección” de legisladores en México

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, presentó ayer la iniciativa de reforma constitucional para la no reelección de diputados y senadores, que está por enviar al Congreso, junto con el resto de reformas que impulsa el Ejecutivo, a menos de 100 días del cambio de Gobierno.

En conferencia de prensa, Sheinbaum afirmó que el cambio en la ley que se decidió en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012), que dio luz verde para los legisladores, “no estaba sustentada en una demanda del pueblo ciudadana de que hubiera reelección”.

“El pueblo de México no quiere reelección, y eso lo vimos en la precampaña, en la campaña (…) Entonces, solamente estamos retomando lo que dice la gente y poniéndolo en la Constitución, regresando a la Constitución a su redacción original”, aseguró la próxima mandataria.

La senadora electa, Ernestina Godoy, próxima titular de la Consejería Jurídica en el gobierno de Sheinbaum, detalló que el oficio con la iniciativa será enviado a la Secretaría de Gobernación para que después se presente ante el Congreso, junto con el resto de reformas que impulsa el gobierno saliente del presidente actual, Andrés Manuel López Obrador.

“Estamos regresando a lo que fue el lema de la revolución mexicana, que es 'sufragio efectivo, no reelección', en nuestra historia, y que en algún momento se faltó a esto y decide la doctora regresar y retoma la esencia de la Constitución de 1917”, indicó Godoy.

Por ley

En México, está prohibida expresamente en la Constitución la reelección presidencial.

La futura consejera jurídica expuso el contenido de la iniciativa, que abarca los artículos 59, 116 y 122 constitucionales, para eliminar la reelección de los Diputados y Senadores, cambio propuesto por Calderón en 2009. “Las personas Senadoras y Diputadas al Congreso de la Unión no podrán ser reelectas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato", señala el texto propuesto en el Artículo 59.

Respaldan a Piña y piden no politizar

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación respaldaron a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federa, Norma Piña Hernández (foto).

Magdalena Victoria Oliva, Jueza Quinto de Distrito Especializada en Ejecución de Penas, dijo que en dado caso que la ministra presidenta de la Corte tome la decisión de renunciar, lo respetarán.

Ante cientos de trabajadores al interior del CJF, manifestó que cesar a más de seis mil juzgadores sólo politizará la justicia “y un país sin contrapeso es un vehículo sin freno”.

Programas sociales no impactarán deuda

La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, descartó ayer riesgos a las finanzas públicas por aumentar la deuda y el gasto al afirmar que todos los programas sociales estarán asegurados en su primer presupuesto, incluidos los nuevos prometidos en su campaña.

“Sí alcanza, lo estamos haciendo de manera muy responsable (el proyecto del gasto público), no hay ningún problema en aumentar el déficit, aumentar la deuda”, señaló.

La próxima primera mandataria reiteró que, si bien prevé que reciba las finanzas públicas con un déficit presupuestario del 6% respecto del Producto Interno Bruto, las proyecciones para su primer año de Gobierno es reducir este indicador a un rango del 3% al 3.5 por ciento.

Será “Senador de a pie...con libertad”

El diputado Gerardo Fernández Noroña aclaró que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, no le ofreció cargo alguno en su próximo gabinete, sino que le encargó una tarea, que “sigue valorando”.

En conferencia de prensa, reiteró que no aspira a ningún cargo en el Senado de la República, “Voy a ser un senador de a pie, ¿qué quiere decir ser un senador de a pie?, no aspiro a ninguna responsabilidad dentro del Senado de la República, a ninguna. Y a la coordinación ya dije que ya me chin... así fue, y no aspiro a ninguna. Ninguna es ninguna, nada, y eso me da mucha libertad”.

