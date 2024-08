Senadores y diputados federales, y electos del PAN, presentaron una propuesta de reforma judicial alterna en la que se establece que tres de los siete integrantes del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación se elijan por voto popular.

También indicaron que se podría crear un comité de expertos de evaluación que proponga las ternas de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que esa atribución ya no sea del Presidente de la República.

En rueda de prensa, los legisladores encabezados por el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, plantearon también que la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sea electa por voto popular.

Cortés indicó que se propone también que en los casos de delincuencia organizada se establezca la figura de jueces sin rostro.

Dijo que se espera que esta contrapropuesta se llevará a comisiones de la Cámara de Diputados para ser discutida.

Están en paro, “pero siguen cobrando”: Sheinbaum

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, descartó que este asunto sea una “crisis laboral”, ya que es decisión de los trabajadores por un “asunto político”.

Comentó que cuando hay un paro de este tipo hay suspensión de sueldos, y posteriormente se negocia la recuperación de sueldos caídos, “siguen cobrando su sueldo sin trabajar. Cuando además hay una resolución de la Corte que dice que no son subordinados, trabajadores subordinados a un patrón”.

Agencias

Recalca que la protesta es “ilegal”

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “no va a haber ningún problema” con la huelga nacional, “yo les diría que, al contrario, si los jueces, los magistrados y los ministros no están en activo, cuando menos no van a sacar los delincuentes de la cárcel”, expresó y reafirmó que el movimiento es “ilegal”, pero que no habrá sanciones a empleados, ni a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial.

CT