Trabajadores del Poder Judicial salieron ayer a las calles en distintos puntos de México como parte de la protesta contra la reforma judicial del Presidente Andrés Manuel López Obrador y otras medidas del partido gobernante que, según los críticos, debilitarán los contrapesos democráticos.

Los manifestantes se concentraron en la Ciudad de México, así como en Guadalajara, Morelia, Puebla, Monterrey, Oaxaca, Veracruz y otras ciudades. “Ahora nos estamos manifestando en contra de las reformas, pero no son solamente éstas”, dijo el abogado Mauricio Espinosa, “ya son muchos ataques contra el Poder Judicial y otros órganos autónomos”.

Incertidumbre laboral cunde en la Judicatura

Cerca de dos mil servidores entre actuarios, oficiales judiciales, secretarios, entre otros, están en la incertidumbre laboral en Coahuila derivado de la extinción de órganos jurisdiccionales y de la posible eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Informaron que desde 2022 se han desaparecido tribunales colegiados, tribunales unitarios o juzgados. Eso ha derivado en que el personal de base que estaba en esos órganos se convirtiera en una especie de “comodín” del CJF, generando inestabilidad laboral.

El 17 de noviembre de 2022, el CJF publicó el comunicado 032/2022 en el que informó la desaparición de cuatro Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares y los 101 Tribunales Unitarios de Circuito para ser reemplazados por 39 Tribunales Colegiados de Apelación.

Los afectados, los cuales son de todos los Estados del país, mencionaron que no han logrado ser adscritos, además de que se dispone de ellos para comisionarlos en otros órganos, sin importar cambios de residencia en menos de 48 horas, como ocurrió con trabajadores de Durango que fueron enviados a Torreón de un día para otro.

Replican marchas por todo el país

Una de las marchas más nutridas se observó en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde decenas de personas salieron a mostrar su rechazo en contra la propuesta. La manifestación se llevó a cabo desde la Casa de la Cultura Jurídica en esa localidad hasta los edificios del Poder Judicial de la Federación que se ubican en la avenida Tecnológico y que están cerrados desde el miércoles pasado.

Los asistentes a la manifestación portaban playeras en color blanco y al inicio de la concentración un grupo de trabajadores del Poder Judicial cargaban un ataúd en color negro en el cual colocaron la bandera de México.

Del otro lado del país, trabajadores del Poder Judicial en Chiapas también marcharon en Tuxtla Gutiérrez. A 7 días de iniciado el paro de labores de mil 200 trabajadores en las sedes judiciales en Chiapas, los manifestantes rechazaron la reforma.

Cerca de 300 empleados judiciales de la federación, entre oficiales de mantenimiento, oficiales secretarios, oficiales judiciales, jueces y magistrados de circuito, marcharon del parque Bicentenario a las afueras de la sede del Legislativo donde hicieron un mitin.

En Ciudad de México la protesta llegó hasta el Monumento a la Revolución. EL UNIVERSAL

Increpan a la ministra Loretta Ortiz; le piden que “deje de mentir” en foro

La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz, pasó un mal rato público cuando fue interpelada por una abogada cuando exponía sobre los beneficios de la reforma al Poder Judicial. “Sus intereses son hacia Morena, deje de mentir”, le reclamó.

Fue durante el Foro Reforma al Poder Judicial celebrado en Mérida, Yucatán, mientras que la ministra hablaba sobre la justicia en México, como personas inocentes purgan una pena en las cárceles y los responsables están libres.

“La justicia demora, tardía no es justicia”, decía Ortiz Ahlf, cuando Mildred Berrón desde su lugar comenzó a reclamarle a la ministra.

“Las Fiscalías dependen del Poder Ejecutivo, no del que usted representa. Sus intereses son hacia Morena, no hacia la gente. Deje de mentir, es una verdadera pena que estemos aquí los ciudadanos y vengan a mentirnos a la cara. Es una pena”, gritó con el micrófono en mano.

Además, Mildred Berrón comenzó a explicarle, según lo que había escuchado, a los presentes lo que había ocurrido con sus asuntos.

“Señor sus asuntos estaban en la Fiscalía, no en un juzgado de Distrito, no en la Sala de la Suprema Corte. Un asunto de la Fiscalía no escala a eso”, dijo.

Y continuó: “¿Por qué nos miente, señora ministra? Yo defiendo al país, defiendo la democracia. Usted por lo visto sólo defiende al Presidente, sólo viene a elogiarlo, a mentirnos, como lo hace la Cuarta Transformación”.

“¿Cuál transformación? Están destruyendo la democracia, están destruyendo la independencia judicial”, terminó cuando le pidieron el micrófono y lo arrojó al suelo.

Las palabras de Mildred Berrón hicieron que la gente le aplaudiera. En su turno la ministra Loretta Ortiz Ahlf le respondió: “Ahí tenemos el reclamo, la Fiscalía es distinta a los actos jurisdiccionales. No miento, no tengo porque mentir. Tengo 44 años dando clase. Es tu dicho contra el mío. Si consideras que miento, no votes por mí. Los que tengan confianza voten por nosotros. Si el Poder Judicial estuviera bien, no estaríamos en esta situación”, afirmó.

El Universal

La ministra Loretta Ortiz, durante su participación en el foro. ESPECIAL

CT