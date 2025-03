Revelan los PEORES comportamientos de los mexicanos

Los y las mexicanas tienen actitudes negativas que impactan su relación con los demás y un estudio recuperó aquellos comportamientos más observados que provocan inconformidad. Aquí te contamos:

Preply, la plataforma de aprendizaje de idiomas online, realizó un estudio con más de 1500 personas de las 20 ciudades más pobladas del país para determinar cuáles son los modales o hábitos de educación que hacen a sus habitantes más o menos educados y bajo qué escenario se presentan dichos comportamientos.

Fue así como se dio a conocer que en el top 10 de ciudades más maleducadas se encuentran: Ciudad de México con una puntuación de 6.79, seguida de cerca por Ciudad Nezahualcóyotl con 6.77, en el tercer puesto se ubica Puebla con 6.53, mientras que Ciudad Juárez y León comparten puntaje con 6.50 .

El resto de las posiciones lo conforman Monterrey y Mérida con un empate en 6.45, Guadalajara (incluyendo Zapopan) con 6.45 apenas una décima abajo del puesto anterior, mientras que Mexicali alcanzó 6.40 y Ecatepec cierra el listado con 6.37 puntos.

Sin embargo, vale la pena detenerse en la observación acerca de los comportamientos más tóxicos de los mexicanos que le dan sentido a la lista anterior, es decir, aquellos hábitos que son más frecuente. Aquí te los presentamos:

Comportamientos más tóxicos de los mexicanos

Carros mal estacionados que obstruyen el tráfico No recoger las heces de perros Quedarse absortos con su teléfono en público Arrojar papeles o ensuciar la vía pública 5 No ceder el asiento en el transporte público No respetar los carriles confinados al transporte público o bicicletas No reducir la velocidad al conducir cerca de peatones Colarse en filas (ya sea peatonal o con auto) No respetar el espacio personal No respetar los semáforos al cruzar la calle Escuchar música sin auriculares en público (transporte público, espacios comunes, etc.) Ser grosero con el personal de servicio

¿En qué ciudad se repiten más estos comportamientos?

De acuerdo con el estudio de Preply, los comportamientos más recurrentes en ciertas ciudades son: Dejar los carros mal estacionados obstruyendo el tráfico ocurre mucho en Mérida y la Ciudad de México; no recoger las heces de los perros y arrojar papeles en la vía pública, tiene un empate entre la Ciudad de México y Ciudad Nezahualcóyotl; no ceder el asiento en el transporte público repite la CDMX y hay un empate entre León y Puebla; no respetar los semáforos al cruzar la calle y ser groseros con el personal de servicio Ciudad Juárez y Ciudad Nezahualcóyotl; no reducir la velocidad cerca de los peatones Ciudad Neza y Monterrey; no respetar el espacio personal y no respetar los carriles confinados al transporte público o bicicletas la Ciudad de México; colarse en las filas (ya sea peatonal o con auto) Puebla, Monterrey y Mexicali; escuchar música sin auriculares de nuevo CDMX y Monterrey.

El ranking completo y la metodología del estudio la puedes consultar aquí.

