Un juez federal otorgó una suspensión provisional que frena, por ahora, la reforma por la que se declaró la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), con lo que la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral entregarían más de 15 mil millones de pesos (MDP) a la Tesorería de la Federación (Tesofe).

Ayer, el juez Décimo Segundo de Distrito en Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, “prohibió temporalmente al Consejo de la Judicatura transferir los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Tesofe”. Además, a estos últimos organismos les prohibió disponer de dicho dinero.

El juez otorgó una suspensión provisional contra el decreto de extinción mediante un amparo que presentó María del Carmen Cordero Martínez, quien es magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Chihuahua.

La medida también garantiza la continuación, operación y administración de los fideicomisos, en cumplimiento a las reglas de operación de cada uno de ellos.

La demanda de garantías fue promovida cuatro días después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó en el Diario Oficial de la Federación la reforma por la que se eliminan los 13 fideicomisos del Poder Judicial, al que ha atacado desde el inicio de su administración.

Esto provocó que miles de trabajadores del PJF marcharan en octubre en más de 20 ciudades en una inédita protesta contra la eliminación de los fideicomisos.

Las organizaciones sindicales del Poder Judicial Federal hicieron un paro de actividades del 19 al 24 de octubre por esta razón.

En la discusión en el Congreso de la Unión, las fuerzas de oposición indicaron que no se trataba de quitar privilegios a 11 ministros, sino de defender a miles de familias.

Luego de casi una semana del azote de “Otis”, continúan las labores de búsqueda de personas y recuento de daños en Acapulco. EFE/D. Guzmán

Fideicomisos se pueden ir para a Acapulco: Piña

La ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, pidió un canal de diálogo institucional por la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de destinar los fideicomisos del Poder Judicial para apoyar a los damnificados y reconstrucción de Acapulco, tras el paso del huracán “Otis”.

Esto, luego que el Mandatario planteó al Poder Judicial de la Federación (PJF) donar a los damnificados el dinero de sus 13 fideicomisos que el Congreso aprobó extinguir.

En una misiva la también presidenta del Consejo de la Judicatura de la Federación (CJF) solicitó al Presidente definir el canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión.

“En representación del Poder Judicial de la Federación, le manifiesto que tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina, relativa a destinar el dinero que integra los fideicomisos públicos, a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán ‘Otis’ en Acapulco.

“La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población”, aseveró Piña Hernández.

Destacó que trabajarán en conjunto por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar con su proyecto de vida.

“Como lo he manifestado antes, desde el Poder Judicial Federal, estamos obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución”.

SUN

López Obrador propuso que el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial se use en la reconstrucción de Acapulco. EFE/I. Esquivel

Salida al conflicto

El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un acuerdo al Poder Judicial de la Federación que consiste en que se destinen los 15 mil millones -que fueron eliminados de sus 13 fideicomisos- para apoyar a los damnificados de Acapulco.

“¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo, que se destinen los 15 mil millones a apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco”.

El Mandatario dijo que habrá que esperar a que se publique la Ley de Ingresos, el presupuesto y luego esperar a que no haya controversia como lo ha planteado la oposición.

“Pero ellos podrían decir que estamos de acuerdo porque no les afecta en su presupuesto, no les afecta a los trabajadores; están solicitando 84 mil millones de pesos para el año próximo, que se le autorice su presupuesto, es una propuesta, yo no decido lo van a resolver en el Congreso y que los 15 mil millones del fideicomiso se regresen a la Federación y que se haga un acuerdo conjunto para que ese dinero vaya a los damnificados”.

Otra de las alternativas que planteó el Jefe del Ejecutivo es que “los de arriba”, los que ganan más que el Presidente se le reduzca su sueldo y sus compensaciones, porque -dijo- se está violando el artículo 127 de la Constitución.

El Presidente dijo que con esto se arreglaría el problema de fondo y se cuida el prestigio del Poder Judicial.

SUN