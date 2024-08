El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), emitió su posicionamiento sobre la no sobrerrepresentación, señalaron que lo que buscan es elevar el precio de venta de sus decisiones en la Cámara de Diputados y la Cámara Alta, como una lógica de mercado.

"La estrategia de la mal llamada oposición de no a la sobrerrepresentación, no busca el inexistente, desde hace décadas, el equilibrio de poderes, lo que quieren es elevar el precio de venta de sus decisiones en las cámaras", aseguraron.

El EZLN reiteró, que los intelectuales de la oposición no explican el fracaso, ya que los errores lo pagan otros "la derrota de Bertha demuestra que el asunto no es de género ni de columnas de especialistas, sino de aparato, ése ya se los arrebató el oficialismo hace seis años seis", aseguró.

También cuestionaron la defensa del Poder Judicial, el cual critican como una autodefensa, ya que los criminales se unen cuando se ven amenazados, explicaron que no está en juego la autonomía de los jueces sino quien maneja el negocio de la compraventa de la justicia.

Asimismo, arremetieron contra los partidos de la oposición, el EZLN señaló que no figuraron como una opción de centro o de derecha.

"En serio pensaron que personajes como 'Alito', los Chuchos y como se llame el presidente del Acción Nacional, ¿serían una opción elegible?, ¿Que las bobadas de Bertha Jalarían al electorado joven?", cuestionaron.

"No sólo porque eso no existe, pero eso es otro tema y tampoco como opción de derecha. Pero no se preocupen, eso de la ideología es eso, ideología, lo que importa es el negocio, la política realista", agregaron.

