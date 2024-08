Reforma judicial: Trabajadores no descartan organizar marchas

Luego de que se sumaron los jueces y magistrados al paro nacional de labores de los trabajadores del Poder Judicial, Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores, aseguró que tienen el apoyo incondicional de la sociedad civil, organizaciones civiles y barras de abogados.

Detalló que la votación de los magistrados y jueces fue unánime, ya que mil 202 votaron a favor, y sólo 200 se mantienen al margen.

En conferencia de prensa, también expresó que “sería bienvenido el apoyo de los ministros” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes hoy suspendieron su sesión para reunirse en privado y discutir la reforma judicial, porque “seguramente sería un gran mensaje”.

Destacó que con el apoyo que ha recibido el paro nacional, “es momento de hacer un frente común con mayor fuerza y mayor impacto, siempre de manera pacífica”.

Y añadió que si es necesario, los trabajadores del Poder Judicial están “en la posibilidad de realizar diversos actos en todo el país”, sin descartar las marchas.

Dijo que han decidido no desconocer al sindicato de trabajadores del Poder Judicial, por no sumarse al paro de labores, pero perciben una posibilidad de que quieran boicotear el movimiento. Y que, incluso, ha habido migración de trabajadores al sindicato minoritario porque no están de acuerdo con las decisiones del sindicato mayoritario, que ha sido el más visible en las protestas.

Anunció que el sindicato minoritario, que dirige Alberto Prado, se va a sumar al paro, pero va a sumarse “sin afán protagónico ni a imponer nada. No desconocemos al sindicato, porque es una institución para la defensa de los trabajadores, pero no convenimos con los dirigentes que están buscando, incluso, boicotearnos”, dijo.

Guadalupe Acosta Naranjo, vocero del Frente Cívico Nacional, anunció que se unirán al paro y las protestas de los trabajadores por lo que se sumarán a una marcha que realizarán el próximo 8 de septiembre, del Ángel de la Independencia al Senado de la República. Este grupo sumará apoyo de víveres y jornadas de guardias.