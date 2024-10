La Presidenta Claudia Sheinbaum, lamentó ayer que haya más de 13 mil casos judiciales aún sin atender a causa del paro de los trabajadores de la justicia, que protestan contra la entrada en vigor de la reforma constitucional que instaurará la elección popular de jueces.

“Es algo relevante, son más de 13 mil casos que están parados”, protestó la Presidenta durante su conferencia matutina, al responder al anuncio de que jueces y magistrados ofrecerán una intervención mediática diaria, coincidente con la “mañanera” de la Mandataria, para comentar su posición respecto a la polémica reforma judicial aprobada.

Sheinbaum cuestionó el hecho de que los trabajadores judiciales sigan cobrando sus retribuciones, a pesar de llevar en huelga desde finales de agosto de este año, poco antes de que se aprobó la reforma.

“Valdría la pena saber por qué están en paro y siguen cobrando su sueldo (...) si están en paro ¿Por qué siguen percibiendo salarios?”, insistió la Presidenta.

Además, Sheinbaum puso en duda el hecho de que se hayan aceptado recursos judiciales contra la reforma cuando supuestamente estos mismos trabajadores no atienden miles de casos por estar en huelga. “¿Por qué algunos casos si los tratan y otros no. Cuando un trabajador o trabajadora se va a huelga, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo no recibe sus percepciones, entonces sería muy bueno que le contestaran al pueblo de México, porque ellos reciben un salario de los impuestos de los mexicanos”, afirmó.

Claudia aceptó el derecho de los jueces y magistrados a realizar sus anunciadas conferencias en el marco de la libertad de expresión. “Entiendo que no estén contentos con que sus espacios ahora serán decididos por el pueblo de México”, expresó. Sin embargo, dijo no entender las protestas del resto de trabajadores judiciales cuyos puestos y salarios van a ser respetados.

La reforma judicial fue aprobada el pasado mes de septiembre tras ser ratificada tanto en el Congreso de Diputados como en el Senado y será en junio de 2025 cuando se proceda a la primera elección popular de jueces y magistrados en México.

EFE

CSP mantiene que va contra la jueza que emitió la suspensión al proceso

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), dijo que es viable un juicio político contra la jueza de distrito Nancy Juárez, quien otorgó una suspensión definitiva para que se elimine del Diario Oficial de la Federación la publicación del decreto que valida la reforma judicial, pero que ellos no se van a meter en el tema.

“¿Es viable abrir un juicio político contra la jueza?”, se le preguntó en la Mañanera del Pueblo de ayer, a lo que contestó: “Sí, pero nosotros no nos vamos a meter en eso. No se trata de eso”.

Sheinbaum Pardo destacó que van a poner una queja en el Consejo de la Judicatura Federal, ya que desde su punto de vista, “además es público y notorio con lo que presenté, pues no está en sus funciones esta suspensión. No vamos a entrar nosotros a juicios políticos. ¿Qué queremos todas y todos los mexicanos? Pues que avance este proceso”, dijo.

Para confirmar que el proceso continuará, ayer el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, señaló que siguen analizando la impugnación del Instituto Nacional Electoral a los amparos que fueron emitidos por juzgados de Distrito, quienes le ordenaron frenar las elecciones de jueces, magistrados y ministros a llevarse a cabo en junio de 2025.

Recordó que el análisis está a cargo del magistrado Felipe de la Mata, y detalló que dicha petición sigue su curso, el cual contempla emplazar a las autoridades, requerir los informes correspondientes, integrar el expediente y debatir al interior de la Sala Superior el proyecto que emita el ponente.

“Eso es lo que tenemos que resolver precisamente en la consulta que nos realizó el Instituto Nacional Electoral”, detalló.

Agencias

CT