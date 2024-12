La plaza comercial de Izazaga 89, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, fue cerrada “hasta nuevo aviso”, luego del operativo de esta semana por parte de autoridades federales en donde fueron aseguradas más de 262 mil piezas de mercancía ilegal.

Minutos antes del cierre, trabajadores entraban y salían en la zona trasera del sitio con grandes cajas llenas de mercancía de origen chino, para llevarla a otras bodegas.

En la entrada principal de la plaza, guardias advertían a la gente que pretendía entrar que el lugar se encontraba cerrado. “La plaza está cerrada. No pregunten por qué, no sabemos. Sigan avanzando”, detallaban personas con altavoces.

También fueron colocados cárteles en donde se detallaban que “por instrucciones de los propietarios del edificio la plaza permanecerá cerrada hasta nuevo aviso”.

En la calle Nezahualcóyotl, trasera a la plaza, trabajadores entraban y salían del lugar con carretillas y grandes cajas llenas de productos de origen chino. “Habíamos abierto, pero de la nada nos dijeron que se iba a clausurar la plaza y que sacáramos todos los productos. Ahorita no sabemos dónde los vamos a llevar”, apuntó un trabajador.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, apuntó que tras el operativo realizado el jueves en la plaza comercial de Izazaga 89 fue asegurada en mercancía ilegal un estimado de 7.5 millones de pesos.

El día de los decomisos, Ebrard, confirmó que se aplicaría la extinción de dominio en dicho inmueble, para lo que se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR). “Dice la Ley de Extinción de Dominio que si tú eres propietario de un inmueble en el que se están desarrollando actividades ilícitas, son de tu conocimiento, no lo denuncias ante el Ministerio Público o no haces algo para impedirlo, entonces procede (...), en este inmueble ya no va a haber otras operaciones, simplemente va a dejar de ser propiedad de quienes sean los propietarios”, enfatizó Ebrard.

CT