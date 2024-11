Platillos mexicanos DIFERENTES para la cena de Navidad y Año Nuevo

Cada 24 y 31 de diciembre, las familias mexicanas se reúnen para celebrar la Navidad y el Año Nuevo. En estas fiestas no solo se intercambian regalos y se brinda por los buenos deseos, sino que también la cena juega un papel protagonista de las reuniones. Desde platillos tradicionales de México, como tamales y pozole, hasta versiones adaptadas de otras internacionales, la creatividad y los sabores no faltan en las mesas familiares. Pero, ¿qué pasa cuando no se tiene claro qué cocinar? Ahí es donde las búsquedas en Internet y los portales especializados dan respuestas inesperadas.

Durante el mes de diciembre, las búsquedas en Internet sobre recetas aumentan. Quienes organizan la cena y buscan sorprender a sus invitados, a menudo recurren a sitios como Kiwilimón. Esta página sobresale por ofrecer una amplia variedad de opciones, desde lo clásico hasta lo innovador; ahí recurrimos para buscar algunas recetas diferentes, y te las daremos a continuación, las opciones te sorprenderán.

Pavo, ¿pibil?

El pavo es un platillo tradicional no solo en México sino en muchos países del mundo. Sin embargo, el portal ofrece una receta alternativa: marinado con achiote, naranja y orégano, puedes tener una versión pibil de sabor inigualable.

Tamales de requesón con rajas

Los tamales son de esos platillos que se elaboran en fiestas nocturnas, pero son especiales en diciembre por el clima frío del invierno. En sus variantes salados, dulces, en hoja de plátano o de totomoxtle, el portal ofrece una versión de requesón con rajas para variar este año.

Empanadas de bacalao

El bacalao es uno de los alimentos tradicionales de la Navidad en México; Kiwilimón ofrece una versión alternativa, ya que tiene una receta para servirlo dentro de empanadas.

Pozole de birria

La receta del pozole tradicional contiene como extra la salsa de chiles de la birria de Jalisco, esa que lleva chile ancho, chile morita, chile cascabel y chile guajillo, además de cominos; además, se adorna con cilantro en lugar de lechuga.

Lasaña poblana de crepas

Si bien la lasaña tradicionalmente se prepara con pasta, existe una receta en la que esta se prepara con crepas, mientras que el relleno está elaborado con queso crema, rajas de chile poblano, granos de elote y carne deshebrada de pollo.

