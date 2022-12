Morena y sus aliados rechazaron la petición de la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, respaldada por toda la oposición, para retirar del orden del día el dictamen de la reforma electoral al argumentar que se cometió un fraude en el procedimiento de aprobación en la Cámara de Diputados, ya que se votó una iniciativa de Morena que no fue publicada antes en la Gaceta Parlamentaria.

Con 49 votos a favor y 62 en contra de que se modifique el orden del día y se retirara dicho dictamen, se rechazó la propuesta de la oposición.

Al iniciar la sesión ordinaria, a nombre del PRI así como con el respaldo del PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y Grupo Plural, Beatriz Paredes expuso que existieron vicios de origen en la aprobación del llamado "Plan B" en San Lázaro por lo cual el Senado no debe convalidar esta reforma y se debe solicitar a la Cámara de Diputados un informe que aclare este procedimiento.

Subrayó que indispensable que la presidencia de la Mesa Directiva del Senado sea custodia de los asuntos y dictámenes, así como sea garante de la legalidad de los actos realizados dentro del Senado.

Indicó que en el trámite la iniciativa de reforma electoral que presentó Morena en la Cámara de Diputados no fueron en tiempo y forma en la Gaceta Parlamentarios y por lo tanto no informados a la asamblea, no pueden ser considerados como aprobados por el pleno, lo cual es un vicio de origen y que probablemente se estaría incurriendo en una ilegalidad.

Sin embargo, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Alejandro Armenta, argumentó que "si la Cámara de Diputados incurrió en irregularidades, deberán impugnarse a través de los medios de control que debe llevarse ante la autoridad jurisdiccional".

