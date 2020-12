Piden calma por nuevas cepas; México evalúa cierre de fronteras

Luego de que se dieran a conocer dos nuevas cepas del nuevo coronavirus, detectadas en el Reino Unido y Sudáfrica, Alonso Reynoso, epidemiólogo de la UdeG, pidió a la población mantener la calma.

El especialista señaló que las variantes del virus están en estudio y aún no hay evidencia de que sean más mortales. “La evidencia no demuestra ni que sea más letal, ni que tenga más complicaciones o que sea resistente a la vacuna; no parece necesario cambiar la estrategia que sigue el país para contener los contagios de coronavirus”, dijo.

El doctor Alejandro Macías, del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), explicó que si bien el COVID-19 ha tenido mutaciones en todo el mundo, en conjunto con la vacuna, el cuerpo humano cuenta con distintos grupos de anticuerpos para hacerle frente.

Ayer, el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, llamó a la tranquilidad, pues no hay evidencia científica de que las cepas “cambien la gravedad de la enfermedad o la eficacia de diagnósticos y vacunas”.

El Gobierno de México informó que todavía evalúa cerrar sus fronteras a los ciudadanos británicos. Y de momento, aún se puede viajar con destino al país europeo.

Se espera que hoy, en la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se anuncie si habrá un cambio en esa postura o seguirá el flujo de manera normal.