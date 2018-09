Pide AMLO actuar por la vía legal y mantener autonomía de la UNAM

Sobre el conflicto en la máxima casa de estudios, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador pidió al rector de la UNAM, Enrique Graue, actuar de manera legal, sin encubrimientos, castigo a los responsables y se mantenga la autonomía de la Universidad.

"Que se actúe por la vía legal, como se está haciendo, que no haya encubrimiento, que se castigue a los responsables, manteniendo la autonomía de la Universidad", pidió López Obrador en un mensaje que subió a sus redes sociales.

Me reuní con Enrique Graue, rector de la UNAM; coincidimos en que las demandas de los jóvenes son justas y, como espero se atiendan, pronto se volverá a la normalidad. No prosperará ningún intento de desestabilización https://t.co/MStgWLL4Xz — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 10, 2018

Acompañado por el rector Enrique Graue, López Obrador dijo que ambos coinciden en que los estudiantes han actuado con plena responsabilidad al exigir que se termine la violencia en la máxima casa de estudios.

"Hay tanta madurez y responsabilidad en los jóvenes, que no será fácil que intereses de otro tipo quieran montarse en el movimiento para desestabilizar, porque no tendrían base, de donde sustentarse... otro tipo de demandas con otros propósitos no tendrán asidero", advirtió el político tabasqueño.

El mensaje fue colocado en las redes sociales del presidente electo minutos después de su encuentro de este lunes con el rector de la UNAM.

