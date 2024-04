Pensión IMSS: ¿Cuáles son las prestaciones que tienen los jubilados?

Poder jubilarse y recibir una pensión es uno de los mayores beneficios de ser trabajador, sin embargo, muchos cuestionan si podrán recibir los beneficios de las utilidades y su monto equivalente a las ganancias que tenían en su último empleo, por lo que aquí te explicamos todo lo relacionado con los beneficios que tienen actualmente los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Ahora bien, es importante aclarar que el reparto de utilidades es un beneficio y un derecho para todos aquellos trabajadores actuales en una empresa, la explicación es muy sencilla, al ser pensionado y recibir un subsidio por parte del gobierno hace que este derecho se pierda y pase a ser únicamente un beneficio de los trabajadores activos.

No obstante, eso no significa que no se pueda acceder a otro tipo de ventajas por parte de las instituciones sociales, quienes actualmente brindan un incentivo anual con los pensionados, este monto es conocido como aguinaldo, el cual continúa siendo uno de los mayores apoyos al pertenecer al IMSS, ISSSTE o en su caso a cualquier empresa donde se labore de forma regular.

En el caso del IMSS, el pago de aguinaldo se realiza en el mes de noviembre y se realiza en una sola exhibición, por su parte, el ISSSTE lo entrega en dos partes, la primera de ellas durante la primera quincena de noviembre, mientras que la segunda la entrega en los primeros días de enero.

Por otro lado, uno de los beneficios de los jubilados es la facilidad para solicitar préstamos y ser acreedores de algunos tipos de descuento en diversos establecimientos ante la institución con la que estén afiliados. Para mayor información es necesario ingresar al portal web de ambas instituciones.

Así que ahora ya conoces algunos de los beneficios que se tiene al ser jubilado y su importancia en este tipo de procesos en el mundo laboral.

