Pensión Bienestar: lista actualizada de bancos que cobran comisión

En México existen muchas sucursales del Banco del Bienestar, sin embargo, no todas quedan cerca de los adultos mayores que gozan del beneficio de este programa. Debido a esto, muchos deciden acudir a otro banco para retirar dinero o consultar su saldo, sin embargo, esto les generará comisión.

Actualmente no existe algún convenio entre el Banco del Bienestar y otras instituciones financieras, por lo que te podrán realizar diferentes comisiones según la acciones que quieras generar.

¿Cuáles son los bancos que cobran comisión?

Los costos que generan las comisiones de otros bancos para el retiro y la consulta de saldo pueden ir desde los $6 pesos hasta los $30. La Condusef es quien ofrece una lista en donde informa sobre los precios extra que podrán generar estas acciones:

HSBC : $11,75 pesos por consulta y $20,96 por retiro.

: $11,75 pesos por consulta y $20,96 por retiro. BBVA : $11 pesos por consulta y $29,50 por retiro.

: $11 pesos por consulta y $29,50 por retiro. Banorte : $10 pesos por consulta y $27 por retiro.

: $10 pesos por consulta y $27 por retiro. Citibanamex : $10 pesos por consulta y $26,50 por retiro.

: $10 pesos por consulta y $26,50 por retiro. Banco del Bajío : $7 pesos por consulta y $20 por retiro.

: $7 pesos por consulta y $20 por retiro. Inbursa: $6 pesos por consulta y $15 por retiro.

Los cobros anteriores aplican por exhibición, no por día o pago mensual, y es importante saber que no existe ningún banco, externo al del Bienestar, que no cobre ninguna comisión.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp

SV