Peña Nieto se pone en “onda”; contesta preguntas en Instagram Stories

Esta tarde, el Presidente, Enrique Peña Nieto, aprovechó unos minutos para contestar algunas preguntas a través de Instagram Stories.

El Mandatario fue cuestionado sobre si contestaba a los usuarios en sus redes sociales, a lo que éste respondió que “sí a veces y algunos nada más”.

Desde ¿a qué hora sale por el pan? y ¿qué marca de gel usa?, hasta ¿qué "meme" es su favorito?, el Presidente se mantuvo sonriente y accesible.

Entre sus respuestas, señaló que no come pan y que no recuerda la marca de gel que utiliza, pero es uno normal "de los que hay en cualquier lado".

El Presidente bromeó al momento de especificar su meme preferido tras referirse a "qué serán unos tres, o menos como cinco".

Enrique quiso conectar con la chaviza y se puso buena onda en Instagram Stories pic.twitter.com/zglLJazvol — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 17 de mayo de 2018

Entre los comentarios destaca el: “No se vaya, lo vamos a extrañar”, acompañado de un emoji triste; tras lo que Peña Nieto enfatizó:

“Yo los voy a extrañar mucho, los voy a extrañar más de lo que se imaginan, por sus buenos, malos, regulares, con todo tipo de comentarios. Gracias siempre”.

De igual forma, no faltaron las frases como “Soy su fan, por favor mándeme un saludo”, así como los halagos de “Bizcocho” y "Suegro de México". El Jefe del Ejecutivo emitió guiños en diversas ocasiones y respondió de forma divertida.

No es la primera vez que el Mandatario accede a responder en sus redes sociales, pues ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, como lo menciona, sólo contesta algunos comentarios.

SA