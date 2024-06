La próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió este viernes a continuar los trabajos de rescate en la mina Pasta de Conchos , en el norteño estado de Coahuila, donde en 2006 murieron 65 personas por un derrumbe, en la primera parada de una gira conjunta con el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

"Si por alguna razón estos trabajos no pueden ser culminados de aquí a que yo tome posesión, me comprometo con ustedes a continuarlos con la misma voluntad y la misma determinación que ha tenido el presidente y su equipo", expresó Sheinbaum tras reunirse con las familias de las víctimas de la tragedia ocurrida hace más de 18 años.

La presidenta electa, quien asumirá el cargo el próximo 1 de octubre, prometió a demás construir una unidad de atención médica para atender a los mineros que enferman en su labor, a petición de la madre de uno de los trabajadores sepultados en 2006, María Trinidad Cantú.

LEE: AMLO y Claudia Sheinbaum tienen su primera gira juntos

Cantú, madre de Raúl Villasana Cantú, le pidió a Sheinbaum construir "un hospital o una clínica para los mineros porque muchos están enfermos del pulmón y no se dan cuenta hasta que finalizan su vida".

Además, Cantú mostró una foto de 2012 junto a López Obrador y recordó que entonces le solicitó encargarse del rescate de los mineros, a lo que él aceptó "sin titubear", aunque perdió las elecciones de ese año y llegó al poder hasta 2018.

El rescate de los cuerpos atrapados en la mina fue una promesa de López Obrador, por lo que hace cuatro años anunció que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se encargaría de las labores, cuyos primeros hallazgos fueron anunciados este miércoles.

López Obrador dijo estar "contento" con el compromiso de Sheinbaum "de continuar con esta noble labor de rescate", aunque expresó que desea "con toda el alma" que se puedan recuperar todos los cuerpos antes de "jubilarse".

Además, comentó que volverá a la Región Carbonífera de Coahuila en septiembre, pero que ya no seguirá invitando a Sheinbaum "porque ella tiene mucho trabajo y tiene que hacerse cargo" de "que no falte el agua, que no falte trabajo y que siempre haya bienestar".

Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación. SUN / G. Pano

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, resaltó que el primer encuentro público del presidente y su futura sucesora, fuera de la Ciudad de México, haya sido "en un lugar con heridas tan profundas".

Alcalde detalló que el sábado pasado trabajadores encontraron "restos humanos en aparente buen estado y sin signos de haber sido sometidos a flama o fuego", así como diversos objetos de trabajo, en un punto de la mina donde las bitácoras señalan que 13 mineros se encontraban trabajando el día del accidente.

El 19 de febrero de 2006, 65 mineros murieron tras un derrumbe en la mina Pasta de Conchos, donde solo recuperaron dos cuerpos, mientras el resto quedó sepultado por considerar que su rescate era de alto riesgo.

Plan de Justicia para Pasta de Conchos, desde San Juan Sabinas, Coahuila https://t.co/MkB2lKifPd— Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 14, 2024

EFE