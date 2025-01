Viajar al extranjero es un sueño común para muchos mexicanos, y uno de los requisitos fundamentales para hacerlo es contar con un pasaporte mexicano. Este documento facilita el acceso a diversos destinos internacionales, y hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, los mexicanos pueden ingresar a varios países solo con su pasaporte biométrico (salvo aquellos que requieren visa, que seguirán pidiendo este documento adicional).

Si no estás familiarizado con las funciones y características de este pasaporte, a continuación te explicamos cómo este te permitirá agilizar tu paso por los aeropuertos internacionales, evitando largas filas.

¿Qué es un pasaporte biométrico?

El pasaporte biométrico es fácil de identificar. Basta con observar el símbolo rectangular con un círculo en el centro, ubicado generalmente en la portada del pasaporte, cerca de la fotografía del titular. Este tipo de pasaporte tiene varias características clave:

Chip integrado que almacena datos personales

Firma digital exclusiva del titular

Lámina de policarbonato con información grabada mediante impresora láser

Información biométrica, fotografía y nombre completo del titular

Símbolo internacional de pasaporte electrónico ubicado en la parte inferior central

32 páginas interiores con tintas de seguridad y número de serie

¿Qué ocurre si mi pasaporte no es biométrico?

Si tu pasaporte no cuenta con estas características tecnológicas, no te preocupes, ya que seguirá siendo válido como identificación oficial en el extranjero. Sin embargo, el proceso de ingreso al país puede ser más lento. Muchos países utilizan sistemas electrónicos para escanear pasaportes, y si el tuyo no es biométrico, las máquinas no lo reconocerán. En ese caso, serás redirigido a otro punto del aeropuerto, donde se procederá a revisar tus datos de manera manual.

¿Cuál es el costo del pasaporte mexicano en 2025?

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los precios del pasaporte mexicano para 2025 son los siguientes:

Pasaporte con vigencia de 3 años: mil 730.00 pesos

Pasaporte con vigencia de 6 años: mil 350.00 pesos

Pasaporte con vigencia de 10 años: 4 mil 120.00 pesos

Para personas adultas mayores:

Pasaporte con vigencia de 1 año: 810.00 pesos

Pasaporte con vigencia de 2 años: 810.00 pesos

Pasaporte con vigencia de 3 años: 810.00 pesos

Este documento es esencial para quienes desean viajar fuera del país, y con el pasaporte biométrico, se facilita enormemente el proceso de entrada a muchos destinos internacionales.

