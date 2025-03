No se descarta una nueva pandemia, ya que el mundo ha padecido, al menos, cuatro en los últimos 25 años, y dos de ellas afectaron directamente a México: la de influenza A (H1N1) en 2009 y la de COVID-19 en 2020; sin embargo, a pesar de la experiencia, el país no está preparado para otra crisis sanitaria, señalaron especialistas.

Resulta preocupante, destacaron, porque el sector salud se encuentra en situación crítica, con recortes presupuestales durante los últimos seis años, sin insumos ni una infraestructura hospitalaria que permita enfrentar otro reto similar al de hace cinco años.

Además, está latente la posibilidad de que surja otra pandemia, y no se trata sólo de hipótesis científicas, ya que existen 10 patógenos con posible potencial pandémico.

Por ejemplo, actualmente en Estados Unidos hay contagios de influenza H5N1 —comúnmente llamada gripe aviar— que se está diseminando también en mamíferos como vacas, gatos y humanos. Aunque aún no se registran contagios de humano a humano, se trata de un caso de importancia para la comunidad mundial.

El doctor Alejandro Macías, excomisionado nacional para el control de la influenza en 2009, reconoció la labor del secretario de Salud, David Kershenobich, pero advirtió que no tendrá éxito para enfrentar una nueva pandemia si no se le dota de mayores recursos a la dependencia a su cargo.

"Lo único que sabemos es que va a haber otra pandemia tarde o temprano. No estamos preparados. En la nueva Secretaría de Salud, el doctor Kershenobich ha hecho esfuerzos, de hecho, ha llamado a reuniones de expertos, ha tratado de implementar manuales, pero sin dinero no va a poder hacer nada, no vamos a tener un mejor sistema de salud y un sistema preparado para una siguiente pandemia", refirió.

Explicó que en México no hay un sistema primario de atención y alrededor de 50% de los pacientes acude a consulta a los consultorios anexos de las farmacias. Y los sistemas secundario y terciario también han padecido la falta de recursos.

"El sistema secundario, que son los hospitales de segundo nivel, están por desgracia en condiciones precarias, críticas, mal abastecidos , con instalaciones con falta de mantenimiento, con equipo en deterioro, con personal insuficiente.

"Y el sistema terciario, y el sistema de especialización y de referencia no están mejor, por desgracia, inclusive los recortes [presupuestales al sector] salud han afectado a lo que tradicionalmente no llegaban los recortes, que es a los institutos nacionales de salud", subrayó.

Señaló que hace falta un mejor sistema de salud, dotarlo de más recursos y mejorar los hospitales de segundo y tercer nivel.

"Necesitamos apoyar mejor con recursos, mandos medios y servicios de laboratorio a la Dirección General de Epidemiología.

"Necesitamos más y mejores camas de terapia intensiva, de las que a veces tenemos muy poquitas, capacidad para ventilar mecánicamente a los pacientes, no sólo ventiladores, sino capacidad para ventilarlos como se debe, para que tengan una buena oportunidad de salir vivos", detalló.

Por su parte, Carol Perelman, integrante de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19 en México , coincidió en que el gobierno no está preparado para enfrentar una nueva pandemia por la reducción del presupuesto al sector salud.

"México no está invirtiendo el porcentaje recomendado por la Organización Mundial de la Salud en su sistema de salud, sabemos que tenemos mucha tarea por hacer para tener un sistema de salud como debiéramos, para proteger las vidas de los mexicanos, especialmente a los más vulnerables", expresó.

Además, añadió, se está repitiendo uno de los errores cometidos por el gobierno durante la pandemia, que fue llevar a cabo una vigilancia baja por la falta de pruebas para comprobar casos de COVID-19.

"Estamos viendo un aumento en la positividad de casos de COVID-19 en este momento en México, pero llama muchísimo la atención, por ejemplo, que en 2025 van registrados solamente 384 casos de COVID-19 y ocho defunciones (…) Estamos teniendo una vigilancia baja por la falta de pruebas que hacemos", explicó.

Mauricio Rodríguez, vocero del Programa de Riesgos Epidemiológicos de la UNAM, dijo que es probable que haya una nueva pandemia por un virus parecido al COVID o al de la influenza. "Definitivamente no está preparado México para una nueva pandemia", coincidió.

"Tenemos que tener una mayor inversión en salud, pero también se tiene que hacer una educación general a la población, se tiene que hacer información y, desde luego, buscar implementar estrategias para poder tener una mejor respuesta y una mejor recuperación".

Subrayó que es necesario que la estrategia nacional para enfrentar una posible pandemia forme parte del Plan Nacional de Desarrollo, que se implementen acciones de vigilancia, de prevención, de respuesta y de recuperación a pandemias.

