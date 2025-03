Ayer, 23 de marzo, se cumplieron 31 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de México en 1994.

Su muerte, ocurrida en Lomas Taurinas, Tijuana, representa un hito trascendental en la historia política del país y permanece como un tema de profunda reflexión sobre los eventos que marcaron el rumbo de la nación en esa época.

Colosio, quien en su campaña presentó un mensaje de transformación y renovación, se destacó por sus pronunciamientos en favor de la justicia social y el bienestar colectivo.

En su célebre discurso del 6 de marzo de 1994, realizado en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, expuso con claridad las problemáticas que aquejaban al país. “Veo un México con hambre y con sed de justicia”, expresó, manifestando una preocupación por la creciente desigualdad social y económica.

Pocas semanas después, el 23 de marzo, su vida fue truncada en un atentado que aún despierta múltiples interrogantes sobre los responsables detrás del suceso.

Las aportaciones

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, encabezó en Sonora un homenaje al ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, al cumplirse 31 años de su asesinato en Lomas Taurinas, Tijuana.

El dirigente del partido tricolor acompañó a la familia del malogrado político y montó una guardia de honor en el Panteón Municipal de San Martín, en Magdalena de Kino, de la que era originario.

Ante la estatua de Luis Donaldo Colosio y su esposa, Diana Laura Riojas, el líder nacional del PRI dijo que el pensamiento y el ideario del político sonorense son la inspiración del partido.

“Estar aquí, en su tierra, es recordar su lucha, su visión y su profundo amor por México. Luis Donaldo sigue siendo una inspiración para quienes creemos en un país más justo y con rumbo. Su legado vive en el corazón del PRI y del pueblo de México”, escribió más tarde en un mensaje publicado en redes sociales.

Tras colocar una ofrenda floral y montar una guardia de honor, Alejandro Moreno aseguró que Luis Donaldo Colosio marcó a toda una generación de jóvenes priistas.

Acompañado por integrantes del CEN y dirigentes del Comité Directivo Estatal, encabezados por Lupita Soto Holguín y Onésimo Aguilera, así como líderes de otras entidades, expuso que Colosio “nos marcó como generación”, y destacó que, por ello, “es un gran honor estar aquí, en el lugar que lo vio nacer, formarse, en las calles que él recorrió y caminó”.

Sostuvo que el ideario del excandidato presidencial “nos convoca a ser un partido comprometido, a aprender de nuestros errores y cumplirle a la gente; a no fallarle a la gente. Tenemos ese compromiso”.

Señaló que Diana Laura Riojas, esposa del político de Magdalena de Kino, lo señaló en su momento: “Las balas del odio mataron a Luis Donaldo, asesinaron a Luis Donaldo, pero no su pensamiento. Su pensamiento sigue vigente; su ideario sigue vigente”.

Y eso, agregó Moreno Cárdenas, “es lo que nos inspira como partido político a seguir trabajando, a comprometernos con las y los ciudadanos, a cumplir nuestra palabra, como siempre lo hizo Luis Donaldo. Para nosotros es muy importante, y siempre acompañaremos a su familia”.

Argumentó que su muerte no solo cimbró a un partido. Cimbró, afirmó, a todo un país. Por eso, añadió, hoy que tenemos un Gobierno al que no le gusta la democracia, un Gobierno autoritario que no convoca al diálogo, porque Morena ha sido una tragedia para el país, la convocatoria es a trabajar juntos, a trabajar en equipo.

Además, sostuvo que los priistas tienen claro que “debemos defender la democracia, los derechos y las libertades; cuando seamos Gobierno, cumplir con el programa de Gobierno, cumplirle a la gente, no fallarle a la gente. Y cuando seamos oposición, una oposición firme, comprometida, crítica, que proponga, que presente propuestas, programa, y ese es el llamado del partido”.

Convocan a guardia de honor

El Comité Directivo Estatal del PRI Jalisco invita a la Guardia de Honor en memoria de Luis Donaldo Colosio, en el marco del 31° aniversario de su fallecimiento.

El acto se llevará a cabo hoy, a las 10:00 horas, en la explanada frontal del PRI Jalisco, ubicada en Calzada del Campesino, en Guadalajara.

Durante el evento, además de rendir homenaje al ex candidato presidencial, se presentarán propuestas relacionadas con el caso de Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán.

La dirigencia estatal priista agradeció de antemano la presencia de los participantes.

Se espera la asistencia de líderes del partido y militantes en el acto conmemorativo.

El discurso previo a su asesinato

La campaña presidencial de 1994 se desarrollaba en un contexto de gran tensión política. Colosio había recorrido el país con el propósito de acercarse a la ciudadanía, dar voz a las demandas de las comunidades y promover una agenda de cambio.

Su discurso en el Monumento a la Revolución fue uno de los momentos más importantes de su candidatura, pues reflejó el sentir de muchos mexicanos ante la situación del país. En ese evento, subrayó la difícil realidad que vivía la población: el hambre, la injusticia y la inseguridad.

Al mismo tiempo, indicó su deseo de encabezar una nueva etapa para México, en la que se priorizara el bienestar de la gente y se corrigieran los vicios del pasado.

Además, criticó la falta de seguridad en el país, la corrupción en las instituciones y el abandono de las comunidades más necesitadas. Expresó su anhelo de crear un gobierno más cercano a la gente, un gobierno que escuchara y respondiera a las necesidades reales de los ciudadanos.

“Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan. Ciudadanos que aún no tienen fincada en el futuro la derrota, son ciudadanos que tienen esperanza y que están dispuestos a sumar su esfuerzo para alcanzar el progreso”, agregó.

CT