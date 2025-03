¿Por qué el PRI pide a los mexicanos cuidar su empleo?

Para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) vienen tiempos difíciles a México, con relación a la situación económica, por lo que pide a los y las mexicanas tomar precauciones, como cuidar el empleo y ahorrar.

El coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, afirmó que "la crisis ya llegó", al recordar que las proyecciones de crecimiento de agencias financieras internacionales y de bancos advierten para México una caída severa en su economía.

En el programa "Con Peras, Manzanas y Naranjas", acompañado del economista Mario Di Costanzo y del abogado Miguel Ángel Sulub, el coordinador parlamentario del PRI expuso que mientras la India será el país que más va a crecer con un 6% en 2025, México va en sentido contrario, con una contracción económica del 1.3% este año, lo que ubica al país como el único de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sin crecimiento.

El líder congresista estimó que la economía mexicana sería la más afectada por la aplicación arancelaria "porque ni Estados Unidos ni Canadá experimentan esta cifra negativa", pero también señaló que es producto de lo que gastó la anterior administración de Morena en sus obras emblemáticas del Tren Maya, el AIFA y la Refinería de Dos Bocas, que reportan un sobrecosto de 673 mil millones de pesos, lo que suma un total de 1.2 billones de pesos.

"Con esa cantidad se hubieran arreglado las seis refinerías que junto con la participación de inversión privada habrían permitido llevar a cabo la exploración para, ante la escasez que ya padecemos, tener reservas de petróleo o utilizar esos recursos para arreglar todos los hospitales del país", declaró.

Consideró que estas bajas expectativas son consecuencia de la falta de inversión del gobierno "porque no tiene dinero , no garantiza una certeza jurídica para los inversionistas extranjeros, quienes también observan una incertidumbre generada por la desaparición de órganos autónomos y una elección del Poder Judicial que no se entiende".

Agregó que a esto se añade la apuesta por un Pemex quebrado y una CFE con muchos problemas financieros .

"La gente nos cuestiona, ustedes dicen que vieron la crisis y no ha llegado, no, ya llegó. Lo que pasa es que aquellos traen la tarjeta de crédito y todo lo están pagando a futuro, endeudándonos", subrayó Moreira Valdez.

En ese sentido, el economista Mario Di Costanzo aseveró que la agencia calificadora Fitch Ratings y Banamex coinciden en que aún sin los aranceles del presidente Trump, previstos para el próximo mes de abril, México está en una recesión técnica y no va a crecer.

"Prueba de ello, es que en enero y febrero de este año, se generaron, según el IMSS, 192 mil empleos formales, pero en estos dos meses, 282 mil personas tuvieron que retirar dinero de su Afore por desempleo", declaró.

Rubén Moreira y Mario Di Costanzo recomendaron, con este panorama, cuidar el empleo y ahorrar, "porque el gobierno desgraciadamente ha mostrado que no sabe cómo le va a hacer, ni tiene planes para salir de esto" , concluyeron.

El PRI advirtió que se vienen tiempos difíciles, ya que la economía de nuestro país podría entrar en una "recesión técnica" durante los próximos meses , fenómeno que ocurre cuando el Producto Interno Bruto (PIB) presenta crecimientos negativos a lo largo de dos trimestres consecutivos.

"El Producto Interno Bruto en México ya cayó durante el último trimestre de 2024 y probablemente lo haga durante el primer trimestre de 2025", alertó Mario Di Constanzo, vocero del partido tricolor.

En un video difundido en redes sociales, hizo varias recomendaciones a las familias para proteger su dinero. "Cuiden mucho su empleo, no se endeuden, ahorren, eso como principio básico".

"Hagan un presupuesto familiar, no hagan caso muchas veces de estos créditos milagro que nos ofrecen préstamos en 24 horas a tasas de interés muy altas y que nos ofrecen que no checan el buró de crédito, esto en la mayor parte de las veces es un engaño y acabamos endeudados y sin el préstamo famoso".

Mario Di Constanzo pidió a la gente que tampoco hagan caso de las inversiones milagrosas, que ofrecen por 500 pesos devolverte 200 mil a final de mes.

"Eso no existe, nadie regala dinero, cuidemos nuestro trabajo. No compremos, por ejemplo, a meses sin intereses, esto compromete nuestra capacidad futura de pago. Fijémonos bien en dónde guardar nuestro dinero.

"Hay cuentas bancarias que nos cobran más comisiones que rendimientos; hay otras que no cobran comisiones y que nos pagan una tasa de interés de más o menos en 10, 9 % a plazo líquido, por ejemplo. Comparemos muy bien y estudiemos bien en donde vamos a guardar nuestro dinero, pero el principio fundamental es: Ahorren, vienen tiempos difíciles, hay que ser muy conservadores y cuidadosos con nuestro dinero", subrayó.

