Ovidio Guzmán: ¿Qué significa que ya no esté en el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos?

El caso de Ovidio Guzmán López ha dado un giro, luego de que se declara culpable en Estados Unidos y expresara su voluntad de cooperar con las autoridades de aquel país.

Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo", desapareció del registro del Buró Federal de Prisiones (BOP), y no se encuentra más en la cárcel metropolitana de Chicago donde estaba detenido , tras declararse culpable de los delitos de narcotráfico que se le imputan.

Una búsqueda de su registro en el BOP arroja que Ovidio, alias "El Ratón", líder de "Los Chapitos", dejó de estar bajo custodia desde el lunes 14 de julio .

Eso no significa, no obstante, que sea un hombre libre, sino que fue trasladado a un lugar no revelado, tras alcanzar un acuerdo con la Justicia estadounidense .

El pasado viernes 11 de julio, "El Ratón" se declaró culpable de cuatro cargos de narcotráfico y crimen organizado, con lo que renunció así a un juicio. La jueza Sharon Coleman dijo que la sentencia se dará a conocer en unos seis meses .

Guzmán, quien compareció vestido con un mono de presidiario y esposado de los pies, admitió haber ayudado a supervisar la producción y el contrabando de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos.

Los términos del acuerdo con el gobierno de Estados Unidos no fueron divulgados, pero sí se dio a conocer que la fiscalía solicitó una reducción en su condena de forma que sea "menor que la cadena perpetua", siempre y cuando el narcotraficante, de 35 años, continúe otorgando una "asistencia sustancial" para las autoridades con: ayuda, información y testimonios.

Coleman debe validar también la recomendación de la defensa y la fiscalía de que Ovidio Guzmán pague 80 millones de dólares como multa.

Tras la audiencia, el abogado de Guzmán López, Jeffrey Lichtman, aseguró a los medios presentes que no conoce los detalles del tipo de cooperación que tendrá su cliente con Estados Unidos, pero indicó que van a cumplir con las expectativas.

No obstante, Lichtman dijo que la llegada de la familia de su cliente a Estados Unidos no era fruto de un acuerdo con la Fiscalía.

No es la primera vez que Ovidio Guzmán desaparece de los registros del BOP . Ya había desaparecido en octubre pasado, mientras negociaba con las autoridades estadounidenses.

Su hermano Joaquín Guzmán, quien fue detenido en julio del año pasado, junto con Ismael "El Mayo" Zambada, en un aeropuerto cerca de El Paso, Texas, también está negociando con el gobierno de Estados Unidos un acuerdo de culpabilidad. Él no aparece bajo custodia del BOP desde el 16 de octubre de 2024.

