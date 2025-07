Ovidio Guzmán, quien se declaró culpable en una corte de Chicago en Estados Unidos, por cuatro cargos, incluido tráfico de múltiples drogas (entre ellas fentanilo) y de participar en el crimen organizado, volverá a la corte hasta el 9 de enero de 2026.

En el expediente de la Corte de Distrito para el Norte de Illinois se menciona que la audiencia será "a las 11 de la mañana para establecer una fecha para sentencia. Se acepta el acuerdo de culpabilidad".

Se había informado que la jueza Sharon Coleman fijará su sentencia y previsiblemente Ovidio Guzmán López evitará la cadena perpetua, al acceder a colaborar con la justicia.

Tras declararse culpable de los delitos que se le imputan, "El Ratón" desapareció del registro del Buró Federal de Prisiones (BOP), y no se encuentra más en la cárcel metropolitana de Chicago, donde estaba detenido.

Una búsqueda de su registro en el BOP arroja que Ovidio Guzmán dejó de estar bajo custodia desde el lunes 14 de julio. Eso no significa, no obstante, que sea un hombre libre, sino que fue trasladado a un lugar no revelado, tras alcanzar un acuerdo con la justicia estadounidense.

Guzmán, quien compareció vestido con ropa de presidiario y esposado de los pies, admitió haber ayudado a supervisar la producción y el contrabando de grandes cantidades de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo hacia Estados Unidos.

Los términos del acuerdo con el gobierno de Estados Unidos no fueron divulgados, pero sí se dio a conocer que la fiscalía solicitó una reducción en su condena de forma que sea "menor que la cadena perpetua", siempre y cuando el narcotraficante, de 35 años, continúe otorgando una "asistencia sustancial" para las autoridades con ayuda, información y testimonios.

Sharon Coleman debe validar también la recomendación de la defensa y la fiscalía, de que Ovidio Guzmán López pague 80 millones de dólares como multa.

