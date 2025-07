“Adán Augusto es inocente”

Nos encontramos con que los malos de Malolandia ahora culpan al pobre Adán de estar Augusto, y todo porque se supone que él conocía las pillerías de un empleado muy cercano a él. Sea como sea, tanto la bonita como la Presidenta y la mayoría del staff lo van a defender, haya hecho lo que haya hecho o, más bien, aunque no haya hecho lo que los otros dicen que debió de haber hecho.

Por otro lado, los conservadores no han hecho pedir perdón al Rey de España ni a los austríacos, y a pesar de que somos bien buenas gentes, no nos han traído el penacho de Moctezuma.

Nuestra amada Presidenta, como la trajeron de Bulgaria, pues no sabe bien si llorar o dar de gritos, porque le preguntan cosas que ni sabe ni hay quien le enseñe, de tal manera que la hacen quedar mal; en cambio, la bonita, con toda libertad, defiende a sus cuachirules, sin tomar en cuenta que también pasaron por las mismas manos de Adán Augusto y de otro puño. Y todos recordaron a Calderón, que decía que no se había dado cuenta de su ladrón, y así como el michoacano no se dio cuenta de su ladrón, estos tampoco se dieron cuenta de las pillerías del secretario, el que recibió oportunamente el pitazo de que iba una orden de aprehensión para cumplirse (no como la de Chávez Jr., que era nada más para tenerse: la tenían desde hace tres años y nunca la ejecutaron).

Total, los conservadores quieren que Adán pierda lo Augusto y sufra los castigos del infierno, lo que personalmente yo no creo que vaya a suceder. Es demasiado influyente y demasiado amigo del que se fue para que le pase algo, cuando menos en los próximos seis años.

Por otra parte, los gringos, con ese ánimo fregativo que tienen, han decidido crear conflictos por la aviación, sin tomar en cuenta que todo mundo está fascinado con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, excepto los que tienen que volar por ahí. Y fíjense todo lo que están omitiendo saber: primero, que es el aeropuerto más bello del mundo; dos, que tenemos la bandera más bonita del mundo; tercero, que tenemos el segundo himno más bonito del mundo (el primero es “La Marsellesa”); cuarto, que tenemos a la Presidenta más popular del mundo; quinto, que el 90 % de ciudadanos la consideran bella después del bótox; sexto, que en materia electoral la apoyó el 13 % y que no sé cómo cante, pero hasta debe cantar bonito.

Por tanto, es perfectamente inadecuado que critiquen nuestras líneas aéreas y que les pongan requisitos para viajar a Estados Unidos, y más ahora que Mexicana de Aviación tiene un avión nuevecito que está a punto de empezar a volar, y nos quieren mandar avionetitas como las del Chapo y el Mayo, a lo que nos negamos los que nos gustan los avionzotes. Lástima que el señor Presidente anterior le vendiera al marajá de no sé dónde el avión presidencial.

@enrigue_zuloaga