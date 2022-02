Ordenan a Conade revelar procesos contra la discriminación

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) resolvió que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) debe dar a conocer el proceso de amonestaciones y sanciones administrativas en contra de las federaciones deportivas que vulneran derechos humanos en materia de discriminación.

Lo anterior luego de que un ciudadano solicitó conocer el proceso para imponer amonestaciones y sanciones administrativas en contra de las federaciones deportivas.

“Ya sea por acción o por omisión, por parte de sus miembros y afiliados en eventos deportivos e instalaciones deportivas, así como el marco jurídico para conocer dicho proceso y la autoridad competente”.

En respuesta, la Conade dijo que no cuenta con atribuciones para imponer amonestaciones y sanciones administrativas requeridas por el particular y en alegatos reiteró que no tiene competencia para conocer de la información solicitada, ya que sería la Comisión de Apelación y de Arbitraje del Deporte, la facultada para conocer y dirimir las controversias entre deportistas y sus entrenadoras o entrenadores.

Del análisis realizado por la ponencia a cargo del comisionado Adrián Alcalá Méndez, se observó que la Ley de Cultura Física y Deporte tiene como una de sus finalidades garantizar a todas las personas, sin distinción de género, edad, discapacidad, condición social, religión, opiniones, preferencias o estado civil, la igualdad de oportunidades.

“En este sentido se advierte que el sujeto obligado sí cuenta con atribuciones para imponer esas sanciones”, dijo.