Opositores van hasta con el Papa Francisco a quejarse de mí: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó esta mañana que opositores a su gobierno han acudido a el Vaticano para entrevistarse con el Papa Francisco y quejarse del Ejecutivo federal.

En conferencia de prensa, el Mandatario detalló que conoce esta información porque se lo ha comentado Alberto Barranco, embajador de México en el Vaticano, quien ha platicado con el obispo de Roma y quien les ha dicho de estas visitas.

"Tengo que seguir hablando con empresarios, hay otros que son políticos, en sentido estricto no son empresarios (…) pero son los que andan haciendo labor, que van y me acusan con el rey, imagínense esas cosas, a quejarse con el rey de España, y les comento otras cosas, van también con el Papa, porque esto lo sé, porque me lo dijo el embajador nuestro, me informó que estuvo con el Papa, estuvo platicando y el mismo Papa le dijo: ‘aquí vienen a decirme cosas, y yo no creo lo que me vienen a decir’".

En Palacio Nacional, el Presidente López Obrador señaló que todo lo que hagan sus opositores se sabe, "lo dijo para no estén pensando que no sabemos, todo se sabe".

"Pero eso es legítimo, es normal que se dé, lo único que está mal, como dije, es que se ensarapen, la hipocresía, que tiran la piedra y escondan la mano. No tiene nada de malo ser opositor, ¿yo cuantos años fui opositor? Años, fui opositor, y cuestionábamos de manera directa, nada de anónimo o estar escondiéndonos, dábamos la cara".

