Aracely Cruz, exesposa de Donato Vargas, actual titular de la Coordinación de Delegados por la Paz del Gobierno de Oaxaca, y Ruth Hernández Ruíz, empleada del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO), realizaron una protesta este lunes frente al auditorio Guelaguetza. Su demanda es que el gobernador Salomón Jara Cruz cumpla con sus promesas y aborde sus peticiones.

Durante la manifestación, Aracely Cruz acusó al gobernador de haber prometido atender su solicitud de audiencia para presentarle pruebas de dos grupos de WhatsApp en los que Donato Vargas y otras personas ejercían violencia contra mujeres indígenas de la Sierra Norte.

La exesposa del funcionario estatal también mantiene su denuncia por violencia familiar; y lo ha acusado de amenazas. Pese a ello, ha declarado que Jara lo mantiene en su cargo como Coordinador de Delegados por la Paz.

La promesa de Salomón Jara, fue realizada el 19 de mayo en la Ciudad de México frente a la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública , Karina Barón y de la exsecretaria de la Mujer, Elisa Zepeda Lagunas.

"Es indignante que el señor siga en funciones cuando es un riesgo para las niñas y niños, para las mujeres de Oaxaca", declaró.

Ruth Hernández informó que el gobernador de Oaxaca continúa sin cumplir su promesa de atender su caso, por el cual ha sufrido un hostigamiento laboral sistemático del director del CSEIIO, René Castillejos.

El acoso laboral que ha sufrido está relacionado con el laudo obtenido a su favor y en el que se ordena a la institución educativa restituirla en el cargo que venía desempeñando y a pagarle los salarios desde que fue despedida de manera injustificada. Pero, aunque fue reinstalada en el CSEIIO, no fue restituida en su cargo, ni se le ha homologado el salario, ni se ha pagado la deuda por los sueldos que no se le pagaron cuando fue despedida.

Según Ruth Hernández, el gobernador Salomón Jara paró una conferencia de prensa que ella ofrecería a finales de mayo; a cambio, ofreció darle una respuesta favorable a su situación. Para ello, los responsables designados para darle respuesta fueron Flavio Sosa Villavicencio y la actual secretaria de la Mujer, Anahí Ramos.

Ahora, denunció que Flavio Sosa no se atreve a darle la cara y no le responde los mensajes ni las llamadas. Mientras tanto, continúa el hostigamiento laboral en su contra de manera sistemática.

"Me traen de instancia en instancia y Flavio Sosa no me da la cara. El acoso contra mi persona ha sido constante y sistemático", enfatizó.

Tras la protesta, el gobierno de Oaxaca informó que personal de la Secretaría de Gobierno atendió a ambas y que les ofreció "encausar su petición a través de la Secretaría de las Mujeres ; misma que las recibiría de inmediato, sin embargo, estas rechazaron tal ofrecimiento".

YC