En una sesión caótica, Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León, fue designado gobernador interino durante los seis meses de licencia que solicitó Samuel García para luchar por la Presidencia. El Congreso neoleonés no valoró las propuestas de García, quien denunciará desacato.

En medio de tensión, eligen a Enrique Orozco

Luis Enrique Orozco Suárez, vicefiscal del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado, fue designado gobernador interino para el periodo del 2 de diciembre de 2023 al 2 de junio de 2024.

Después de una tensa sesión a la que incursionaron de forma violenta al recinto legislativo, decenas de personas, algunas de ellas encapuchadas, y que estuvo resguardada por agentes ministeriales en el salón de sesiones, mientras elementos de Fuerza Civil permanecían en el exterior a la expectativa, se llevó a cabo la votación por cédula una vez que había sido aprobado el dictamen donde se incluyeron 21 perfiles propuestos por las diferentes fuerzas políticas y ciudadanos.

Resultó favorecido Luis Enrique Orozco Suárez con 25 votos a favor del PAN y el PRI, cero en contra, 11 nulos de Movimiento Ciudadano, y tres “en reserva” por parte de dos legisladores de Morena y uno de PVEM, que decidieron no votar para evitar incurrir en un posible desacato, ante resoluciones de dos jueces y el TEPJF, pues desconocían los alcances de la nueva suspensión provisional que ayer anunció el secretario de Gobierno, donde, según señaló, se exigía que el mandatario interino fuera electo de forma unánime y que debería ser de MC.

Una vez que Luis Enrique Orozco fue designado como gobernador interino de Nuevo León, fue llamado por Mauro Guerra, presidente del Congreso para su toma de protesta. Orozco, quien ya se encontraba en el pleno del Congreso, acudió hacia el presidente y procedió a tomar protesta. Su gubernatura interina finalizaría el 2 de junio de 2024.



Denunciarán desacato

Samuel García denunciará desacato para que el gobernador interino de Nuevo León sea de Movimiento Ciudadano. En entrevista tras inaugurar los eventos de la Macro Navidad, Samuel García expresó que si el Congreso designaba a un interino que no cumpliera con las condiciones señaladas por dos jueces federales y el TEPJF, sería combatida este viernes a primera hora con un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde les tumbaría la designación, ante lo cual retó, “que voten lo que quieran en el Tribunal les voy a ganar”. Esto, poco antes de que se designara a Luis Enrique Orozco para sustituirlo de forma temporal.



Rechazaron sus propuestas

Propuestas a gubernatura de Samuel García no fueron discutidas por el pleno. Apenas este día, el gobernador Samuel García difundió una lista de cuatro propuestas a gobernador interino de Nuevo León, sin embargo, ninguna se tomó en cuenta. “Hemos ya mandado cuatro propuestas: el secretario general, Javier Navarro; la secretaria de Igualdad, Martha Herrera; Iván Rivas, secretario de Economía; y Hernán Manuel Villarreal, secretario de Movilidad; los cuatro perfiles perfectamente de mi plataforma de mi Gobierno que darían continuidad al nuevo Nuevo León”, aseguró.



Reacción de políticos

Xóchitl Gálvez acusó a Samuel García de irresponsabilidad y la ambición política tras irrupción violenta en Congreso de Nuevo León por la designación del gobernador interino Luis Enrique Orozco Suárez.

Por medio de su cuenta de “X”, Gálvez le exigió al precandidato de Movimiento Ciudadano dejar a un lado ambiciones personales y respetar la ley.

Alejandro “Alito” Moreno aseguró que la irrupción violenta en el congreso de Nuevo León contra la designación del gobernador interino, Luis Enrique Orozco, se trata de “patadas de ahogado del inmaduro, porro e infantil de Samuel García”. Así lo escribió en su cuenta de “X”, donde también llamó "niño" al precandidato de Movimiento Ciudadano.

El Universal

Elementos de la Fuerza Civil resguardaron el Congreso estatal. ESPECIAL

Responde Sheinbaum a oposición que asegura AMLO “le tira línea”

“No tienen otra cosa que decir”, aseguró la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, ante los señalamientos de la oposición de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador le “tira línea” esto ante su visita a Palacio Nacional.

En entrevista con medios, Sheinbaum explicó que iba a dejarle unos documentos a Alejandro Esquer, secretario particular de Andrés Manuel López Obrador, pero aprovechó para saludar al mandatario.

En cuanto al tema del regreso de Ricardo Anaya al Senado, dijo que “tiene mucho qué explicar”, dijo. Lo anterior al ser cuestionada en un panel de medios sobre el posible regreso de el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, ahora como senador por Querétaro, quien ha estado en Estados Unidos tras las acusaciones relacionadas con Odebrecht.

También mencionó que “ellos (la oposición) no cumplieron sus promesas, pero nosotros sí cumplimos, esa es la gran diferencia”, aseguró la precandidata.

Lo anterior al recordar que la oposición nunca cumplieron con su palabra, ya que prometieron prosperidad para todos, reformas estructurales, hicieron privatización, y que todo se iba a resolver, pero no cumplieron, dijo.

Nearshoring beneficia a Jalisco: Lemus

Pablo Lemus compartió que esta tendencia se verá en Guadalajara y que desde tiempo atrás importantes empresas tecnológicas provenientes del extranjero se han desarrollado en la ciudad.

“Nosotros también en la región Occidente del país vamos a tener un beneficio muy importante del nearshoring, el cual no sólo se va a concentrar en los Estados de la República que tienen frontera con los Estados Unidos que es el principal mercado global. El Occidente del país y la zona metropolitana, se convertirán en un polo de atracción fundamental del nearshoring en una lógica regional”.

ESPECIAL

Harfuch, Sheffield y Mier se registran

Morena premió a las personas que no ganaron la precandidatura a las nueve gubernaturas con la posibilidad de competir por un escaño en el Senado en las elecciones de 2024. El partido informó que los precandidatos únicos al Senado serán: Omar García Harfuch, Sasil de León Villard, Ricardo Sheffield, Carlos Lomelí, Víctor Mercado Salgado, Ignacio Mier, Manuel Huerta y Verónica Camino Farjat. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que fueron formalmente registradas las precandidaturas de las fórmulas.

ESPECIAL

Noroña dice que van a “piratear” su campaña

Gerardo Fernández Noroña culpó a Xóchitl Gálvez de plagiar su campaña luego de que la panista pidiera a sus simpatizantes colocar una cartulina o una señal de apoyo a sus aspiraciones en la fachada de sus hogares, así como lo hizo el petista cuando buscaba la precandidatura de Morena.

"Eres un tacaño y no le metes ni un centavo a tu candidata, Claudio X. Por otra parte, tu candidata Xóchitl Gálvez está obligada a probar sus infundios y quiere piratear mi campaña, pero para eso se necesita un verdadero respaldo y honestidad”.

ESPECIAL

Vicente Fox busca restablecer su cuenta X

El ex presidente Vicente Fox informó que está trabajando para restablecer su cuenta en la red social “X” (antes Twitter), que fue eliminada el lunes pasado tras una publicación en la que llamó "dama de compañía" a la influencer Mariana Rodríguez, esposa del aspirante presidencial Samuel García, de Movimiento Ciudadano. El ex mandatario defendió su lucha por la democracia, las libertades y la libertad de expresión. Dijo que a su modo, y por amor a México, no daré marcha atrás. "Este es el proceso electoral más importante de la historia”, afirmó.

ESPECIAL

