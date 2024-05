La noche de este miércoles 22 de de mayo, en el cierre de campaña de la candidata de San Pedro Garza García, Nuevo León, Lorenia Canavati de Movimiento Ciudadano, cayó una estructura por los fuertes vientos que se presentaron en el municipio, donde se presentaba el también candidato a la presidencia Jorge Álvarez Máynez.

Jorge Álvarez Máynez aseguró que el incidente ocurrido en San Pedro, donde debido a los fuertes vientos un escenario cayó sobre simpatizantes de Movimiento Ciudadano "fue atípico", hecho por el que se encuentra "triste y consternado" y lamenta lo ocurrido.

"He estado tratando de estar en comunicación (con los heridos y sus familias), pues estoy muy consternado. Voy a estar al pendiente de las 54 personas lesionadas, de sus familiares, de las 6 personas que han sido reportadas como fallecidas, creo que tenemos que tener un alto grado de solidaridad porque no hay nada que pueda reparar un accidente de esta naturaleza, un daño de esta naturaleza… No van a estar solas, no van a estar solos en esta tragedia y en las consecuencias que tenga esta tragedia en sus vidas", dijo en entrevista con medios a las dos horas de ocurrida la tragedia.

Durante la madrugada de este jueves, el gobernador de Nuevo León, Samuel García actualizó los datos, que hasta el corte más reciente se reportan 9 personas fallecidas y 70 hospitalizadas, mientras 11 pacientes fueron dados de alta.

Nuevamente, pero ahora desde su casa, Jorge Álvarez Máynez dio declaraciones a través de un video que difundió en cuenta de X, donde detalló que lo más importante es estar cerca de las víctimas de este accidente.

"Son cosas que en un abrir y cerrar de ojos modifican cualquier cosa que se tuviera prevista, lo que estoy viendo es como un ventarrón que debe haber durado 5 minutos tumbó árboles bardas de escuelas...el desastre que provocó este accidente no es una situación climática generalizada, no hubo una tormenta permanente, no se tuvo un fenómeno climático previsible como se ha especulado, pero lo más imporate en estos momentos es pensar en esas familias, personas de carne y hueso, personas que están en estos momentos su familiares, sus personas cercanas en los hospitales, que se están intentando dar todas las facilidades para que las personas puedan tener, en el caso de quienes fallecieron a sus familiares con ellos, para que no tengan que atravesar toda la fase burocrática", dijo en en el video.

Casi al finalizar el video se disculpó con las personas de Hidalgo y Tlaxcala, pues para este día tenía programada una visita en estos estados, que tuvo que ser cancelada.

"Pero creo que me pueden comprender, que en esos momentos lo más importante es tener un acompañamiento con las víctimas, estar pendientes del tema. Estaré pendiente con la gente de acá de Nuevo León, para que estemos concentrados en esto que es lo que nos debe de ocupar", expresó.

