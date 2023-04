La joven residente de Texas, Bionce Amaya Cortez, desapareció en Nuevo León, donde fue a pasar las vacaciones de Semana Santa acompañada de un grupo de amigos.

La madre de la joven, Flor Esthela Cortez Garibay, afirmó que su familia es originaria de China, Nuevo León, por lo que su hija viajó a ese lugar para pasar unos días de descanso y visitar a los familiares que tienen en ese sitio.

“El último mensaje que ella me mandó fue a la una de la mañana, amaneciendo el lunes, y no me escribió nada, solo me mandó un corazón, yo le contesté a las dos de la mañana y ese mensaje ya no le entró a su teléfono”, relató la mujer.

La Fiscalía de Nuevo León activó un reporte de búsqueda de la joven Bionce Jazmín Amaya Cortéz, de 20 años, residente de Mission, Texas, quien desapareció hace unos días en el municipio de China, ubicado al oriente de Nuevo León a unos 120 kilómetros de la Zona Metropolitana de Monterrey.

En redes sociales los familiares de la joven informaron que la última vez que se supo de ella fue el domingo 9 de abril, después de que fue dejada por sus amigos en la entrada de China, donde supuestamente pasaría otro vehículo por ella.

La Fiscalía de Justicia informó que fue el miércoles 12 de abril cuando el agente del Ministerio Público adscrito al Grupo de Búsqueda Inmediata recibió el informe de la Policía Municipal de China, en el que daba cuenta de la llamada que alertó de la desaparición de la joven.

Se informó que la mujer, quien de acuerdo con las publicaciones, es madre de un bebé de cuatro meses, es de complexión delgada, mide 1.60 metros, cabello largo negro y lacio. De las prendas que vestía al momento de su desaparición no se tiene conocimiento, pues las personas que la vieron por última vez no recordaban esos datos.

Las autoridades informaron que iniciaron la investigación y las labores de búsqueda, mientras que la familia de la joven pidió el apoyo de la ciudadanía de Nuevo León y en caso de contar con información de su paradero se comuniquen al 956-897-4673.

CR