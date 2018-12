Nuevo Gobierno de México lamenta muerte de George H.W. Bush

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó el fallecimiento del ex presidente estadounidense George H.W. Bush, a quien considera como un hombre comprometido con la prosperidad e integración de América del Norte.

En tanto que el ahora canciller Marcelo Ebrard, a través de su cuenta en Twitter, escribió: "George H. W. Bush hizo relevantes contribuciones para la relación de los Estados Unidos de América con México. Descanse en paz".

El @gobmx lamenta el sensible fallecimiento del Ex Presidente George H. W. Bush. Un hombre comprometido con la prosperidad e integración de América del Norte, nuestras condolencias a sus hijos @GeorgeWBush__ , @JebBush, familia y amigos. �������� pic.twitter.com/AXSpPSPO1J — SRE México (@SRE_mx) 1 de diciembre de 2018

La cuenta de Twitter @SRE_mx, ya a cargo de la entrante administración, externó a nombre del Gobierno mexicano sus condolencias a sus hijos, familia y amigos del ex mandatario estadounidense, quien falleció la noche del viernes, a los 94 años, de acuerdo con lo informado por su hijo, el también ex mandatario estadounidense George W. Bush. "El @gobmx lamenta el sensible fallecimiento del Ex Presidente George H. W. Bush. Un hombre comprometido con la prosperidad e integración de América del Norte, nuestras condolencias a sus hijos @GeorgeWBush__ , @JebBush, familia y amigos", escribió. De igual manera, el ex presidente mexicano Felipe Calderón a través de su cuenta de Twitter lamentó el fallecimiento de Bush.

Lamento mucho la muerte del ExPresidente de Estados Unidos George H. W. Bush. Gracias a él México pudo tener el TLC, que ayudó considerablemente a elevar el ingreso “per cápita” en México. Mis condolencias a la familia Bush y en especial al Expresidente George W. Bush. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 1 de diciembre de 2018

"Lamento mucho la muerte del ExPresidente de Estados Unidos George H. W. Bush. Gracias a él México pudo tener el TLC, que ayudó considerablemente a elevar el ingreso "per cápita" en México. Mis condolencias a la familia Bush y en especial al Expresidente George W. Bush".

OF