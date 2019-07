Noroña se autodestapa; quiere relevar a López Obrador en la Presidencia

El vicecoordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Gerardo Fernández Noroña, se autodestapó y anunció que buscará la Presidencia de la República en el 2024, y así suceder a Andrés Manuel López Obrador como titular del Poder Ejecutivo.

En entrevista, Fernández Noroña aseguró que decidió hacer pública su aspiración para ser claros, aunque es muy temprano todavía, pero buscará hacerlo en unidad del movimiento y convencido que será un factor de unidad, alcance o no la candidatura.

"Es muy temprano, falta mucho, hay que consolidar al gobierno, hoy es una llamada de atención lo de la Policía Federal, que siempre las tentaciones golpistas van a estar presentes, pero de cualquier manera, me parece que frente a una pregunta insistente que me hacen, yo decidí manifestar con absoluta claridad que para mí sería un honor, en su momento, relevar al compañero Presidente y que en su momento buscaré efectivamente hacerlo", adelantó Fernández Noroña.

Adelantó que hay otras compañeras y compañeros que están en la misma lógica, pero aún no lo han comentado y están en su derecho, "yo decidí decir con toda claridad: que buscaré construir una opción para el relevo del compañero Presidente".

Agregó que su candidatura será para ser un factor de unidad y buscará que Morena, PT y el Partido Verde vayan unidos a la contienda presidencial del 2024.

"De ninguna manera yo sería un factor de división dentro del movimiento… o soy apoyado por todo el movimiento o no voy, yo apoyaré al compañero o compañera que sea designado por el movimiento, por el pueblo y de igual manera si la gente me honra con tan importante responsabilidad pues pediré que haya una unidad en torno a mi persona, yo aportaré a la unidad y pediré lo propio en correspondencia, de ninguna manera voy por un partido solo de la coalición", dijo.

Reveló que no ha platicado ni con el propio Andrés Manuel López Obrador, ni con el líder nacional del PT, Alberto Anaya, sobre su aspiración.

"Con Alberto Anaya quedé de platicar lo que habría, en su momento platicar, lo que es la reelección para el 2021, primero es lo primero y con el compañero Presidente, es muy temprano… si yo me acercara para platicar un tema así me diría: ´¡ponte a trabajar cabrón!´, que es lo que estoy haciendo", dijo.

¿Qué es peor? ¿Noroña queriendo ser presidente con esa personalidad que raya muchas veces la sociopatía? ¿Que diga que el proceso de transformación debe durar muchas décadas?

(Más el lenguaje identitario con las democracias latinoamericanas que hoy tienen dictadores) pic.twitter.com/n5RZusA6tk — Carlos Flores �� ���� (@carlos_flores) 3 de julio de 2019

Treinta años en el poder

Fernández Noroña consideró que sí le va a alcanzar a la alianza Juntos Haremos Historia para tener un nuevo sexenio en la Presidencia de la República y adelantó que estarán los próximos 30 años en esa posición, pues no hay nadie en la oposición que se le vean tamaños para disputarles el poder.

"Yo creo que sí, lo he dicho en tribuna, creo que vamos a estar los próximos 30 años en el gobierno sino pasa ninguna tragedia, como algún golpe de Estado, alguna cosa grave de violencia en contra nuestra, por la buena no nos bajan del gobierno, y digo la razón: ¿quién desde la oposición? O sea los voceros de la oposición son el cabeza hueca de Vicente Fox, que lo corrieron de la marcha y Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que no puede reelegirse y no puede volver a contender ¿quién más? Marko Cortés, dirigente del PAN, da pena ajena", explicó.

OA