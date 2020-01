"No vamos a juzgar", dice López Obrador sobre bombardeo de EU

El Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no juzgará el bombardeo de Estados Unidos en Bagdad, Iraq, debido a que debe apegarse a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Cuestionado por el ataque estadounidense en Iraq, donde murió el general iraní Qasem Soleimani, López Obrador dijo "nosotros no vamos a juzgar en estos casos porque no queremos que nadie intervenga en lo que corresponde a las decisiones de los mexicanos, es un principio que siempre se ha aplicado en política exterior".

Ayer se reportó un bombardeo en Bagdad, donde aún se desconoce el número preciso de personas que pudieron haber fallecido por este hecho.

Qasem Soleimani, uno de los fallecidos, era el comandante de la Fuerza Quds, una unidad de élite de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Fue el Pentágono de Estados Unidos la institución que confirmó que Donald Trump, mandatario de ese país, ordenó el ataque; de igual forma el Presidente estadounidense publicó en su cuenta de Twitter una bandera de su nación.

Frente a estos hechos López Obrador se limitó a decir "no me meto en eso, eso tiene que ver con política exterior, no puedo opinar sobre eso".

El artículo 89 de la Constitución habla de que en política exterior México debe de procurar defender los derechos humanos, esto es lo que estoy haciendo, y en ese mismo artículo se establece que en política exterior México debe apegarse a los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos".

OA