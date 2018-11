No se retiraron invitaciones a Fuerzas Armadas: Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero, asesor de seguridad del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, negó que se haya retirado la invitación a la toma de protesta de las Fuerzas Armadas el 1 de diciembre, como se ha mencionado.

"No, no, no hay nada de eso. Son las comunicaciones protocolarias que se hacen. No, no. Generar ahí una situación de mala información no me parece correcto", expresó.

En entrevista al concluir una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, para revisar los preparativos del cambio de gobierno, sostuvo que los representantes de las Fuerzas Armadas deben acudir ya que son miembros del gabinete, "imagínese si no, cómo va a ser eso".

Sobre la asistencia del Estado Mayor Presidencial, Gertz Manero respondió: "de conformidad con las instrucciones del nuevo Presidente. Ya les verán".

Dijo que todavía está pendiente si habrá recorrido caminando del Palacio Legislativo de San Lázaro al Palacio Nacional, ya que López Obrador todavía no lo define.

JM