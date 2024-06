Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, lanzó un comunicado dirigido a los inversionistas extranjeros, a través del cuál les aconsejo que no se dejaran engañar respecto al debate de la reforma al Poder Judicial de la Federación.

"Aprovecho para decirle a los inversionistas extranjeros que tienen empresas y que contratan despachos en México, que no se dejen engañar. Porque contratan a despachos de abogados que antes eran las estrellas, porque tenían mucha influencia, pero ahora no es así y los mal aconsejan y no les va bien", expresó el mandatario durante su conferencia de prensa matutina de hoy en Palacio Nacional.

En el Salón de la Tesorería expuso las estadísticas presentadas el día de ayer, lunes 17 de junio, por Claudia Sheinbaum, la virtual Presidenta electa, en donde se reportó que, en promedio, el 80 por ciento respalda la reforma al Poder Judicial.

"Yo creo que es lo que opina la gente, son los sentimientos del pueblo. Primero, porque es evidente que se necesita una reforma en el Poder Judicial, porque hay mucho influyentismo, corrupción, nepotismo, muchos vicios, y se deja en libertad a delincuentes de cuello blanco y de la llamada delincuencia organizada. Si hay dinero de por medio, si tienen buenos abogados, esto debe leerse, de abogados influyentes, no necesariamente que sean buenos juristas, sino que tienen buenas agarraderas o son duchos en el tráfico de influencias. Eso lo sabe la mayoría del pueblo ", dijo.

MC