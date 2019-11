Andrés Manuel López Obrador afirmó que con los cambios constitucionales impulsados por su Gobierno se impedirá que se use la fuerza para destituir a una autoridad, como sucedió en Bolivia con el ex presidente Evo Morales.

El Mandatario destacó la reforma constitucional en materia de consulta ciudadana y revocación de mandato. “Esto lo hacemos por convicción, pero también lo hacemos para que no se use la fuerza para destituir a una autoridad legal y legítimamente constituida. No queremos golpes de Estado. El pueblo da y el pueblo quita, que no se use la fuerza para que se quite a funcionarios de su cargo”, dijo en su visita a Tlapa de Comonfort, Guerrero.

López Obrador indicó que la revocación de mandato se aplicará en 2022 con la intención de evitar cualquier conflicto.