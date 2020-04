No podemos permitir que el miedo esté encima de México: Javier Alatorre

Tras finalizar la conferencia de prensa de este sábado encabezada por el subsecretario Hugo López-Gatell, Alatorre reconoció en su cuenta de Twitter al Presidente Andrés Manuel López Obrador "por su defensa permanente de la democracia y la libertad. Él mejor que nadie comprende el esfuerzo que las familias mexicanas hacen todos los días por salir adelante. No podemos permitir que el miedo esté por encima de México", escribió el periodista en redes sociales.

A través de un video, el Presidente Andrés Manuel López Obrador había asegurado que Alatorre se equivocó al llamar a la población a no seguir las recomendaciones del subsecretario de Salud. "Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche que llamó a no hacerle caso a el doctor Hugo López-Gatell creo que fue una actitud no bien pensado porque Javier es una persona buena, creo que cometió un error como todos y además hizo uso de su libertad y cada quien puede expresarse, no debe de haber de ninguna manera linchamiento político por alguien que no", advirtió.

Este sábado, el subsecretario Hugo López-Gatell respondió una pregunta sobre los dichos de Alatorre. Dijo que el trabajo que presenta la Secretaría de Salud todas las noches, en el reporte diario sobre el coronavirus, es de todo el gobierno federal y en síntesis, representa el trabajo de todo el país. Agradeció al personal de salud por su dedicación y compromiso diario.

"Es un honor, doy voz a centenas de miles de profesionales de la salud el país. Y es una gran responsabilidad", dijo. Afirmó que todos los mexicanos son dueños de la información que se ofrece y garantizó su transparencia

Asimismo, Alatorre publicó un par de mensajes donde llama a salir adelante, sin hacer alusión alguna a los dichos de López-Gatell: "Hoy fue un día difícil. Llevamos muchos días difíciles. Pienso en las millones de familias que hemos vivido juntos esta emergencia. Busco cómo escuchar nuestras historias, nuestros miedos y nuestras ideas para salir adelante. La emergencia pasará y entonces volveremos a soñar y construir. Nos mueve la fe y el amor por un país fuerte y generoso. Nos mueve la certeza de que el futuro será mejor, y ahí estaremos todos para celebrarlo", aseveró.

