No he mentido, dice Rosario Piedra

Rosario Piedra Ibarra, la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esquivó el jueves las críticas a su nombramiento, cuestionado por los partidos de la oposición, y presentó un plan de austeridad con el que aspira a reformar la máxima institución de derechos humanos del país.

"No he mentido, he cumplido con los requisitos que la Ley exigía para aspirar al cargo que ocupo, mi elección fue absolutamente legal y con la Ley en la mano defenderé a las víctimas", fueron sus primeras palabras.

Con esta declaración pretendía cerrar la polémica por su nombramiento en el Senado, apoyado por Morena, pero muy criticado por la oposición, sobre todo por el PAN, que dijo que hubo fraude en las votaciones y considera que Piedra no cumplía con los requisitos para el cargo al haber estado vinculada al partido en el gobierno.

En su primera conferencia de prensa como tilular de la CNDH, dijo que respeta a quienes disienten de su nombramiento y esperará las resoluciones de los recursos de apelación a su nombramiento.

Piedra también anunció una reforma al órgano y un ambicioso plan de trabajo, que incluye la reducción de los sueldos más elevados de la Comisión -incluido el suyo- para cumplir con las directrices de la política de austeridad del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y una revisión y reducción de todo tipo de gastos, viajes y contrataciones temporales.

El objetivo, según dijo, es ahorrar un 30% del presupuesto para dedicarlo en mayor medida a la atención a las víctimas aunque, también indicó, que algunos de los programas que hay para ellas se suprimirían para evitar duplicidades.

Con una gran fotografía colgada al cuello de su hermano, Jesús Piedra, un caso emblemático de desaparición forzada en la década de 1970, la nueva ombudsperson nacional dijo que defenderá los derechos humanos "de la mano del pueblo, con la gente".

"Soy una víctima y sé lo difícil que es luchar por la justicia", apuntó.

Aseguró que cuenta con el respaldo de todos los colectivos, asociaciones civiles y organizaciones "sino es de todos, si de muchos de ellos que han luchado durante muchos años porque se respeten sus derechos humanos y haya justicia".

"Necesitamos fortalecer los mecanismos de atención de las mujeres, de los periodistas y de defensores de derechos, de los migrantes, de los pueblos y comunidades indígenas. Necesitamos ir más allá del trabajo de gabinete", apuntó.

En su plan de 10 acciones también está abatir el rezago en la atención de casos, combatir la impunidad y fortalecer la figura de los visitadores, entre otros.

