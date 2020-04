No hay que alegrarse por la muerte de nadie: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay que solazarse con la muerte de nadie, por lo que rechazó hablar sobre la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera en contra del ex titular de SCT, Gerardo Ruiz Esparza, quien falleció ayer luego de un infarto cerebral.

"No hay que solazarse con la muerte de nadie, tenemos que ser cada vez más humanos"

Durante su conferencia de prensa, el Presidente López Obrador fue cuestionado si con el deceso del ex funcionario del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, investigado por probables actos de corrupción, se daría un giro a las estas indagatorias.

"No voy a hablar de eso, por razones obvias no hablo de eso. Me gustaría, no lo puedo hacer, que cada vez que alguien fallece, que las familias, y los amigos sufren pudiese yo enviarles a todos mi pésame, a todos, a todos".

"No hay que solazarse con la muerte de nadie, tenemos que ser cada vez más humanos", señaló.

El Presidente recordó lo que se decía antes y es ahora un lema de la Universidad de la Ciudad de México: "Nada humano me es ajeno".

Ayer miércoles en antes de regresar de una gira de trabajo por Oaxaca, el presidente López Obrador lamentó la muerte de Ruiz Esparza y expresó sus condolencias a los familiares del ex funcionario.

JM