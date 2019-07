No hay persecución política contra funcionarios de sexenios pasados: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya una persecución política contra funcionarios de administraciones anteriores, ya que aclaró que nunca ha dado la orden de que se fabriquen expedientes y ni siquiera a los que culpa del fraude en 2006, los está persiguiendo.

"En el caso del presidente (Enrique) Peña, la misma noche de la elección le hice un reconocimiento porque a diferencia de otros presidentes él no se metió para hacer un fraude como se padeció en el 2006. Pero ni siquiera los que hicieron el fraude de 2006 los estamos persiguiendo", aseveró.

Esto en respuesta a que al menos seis cercanos al ex presidente Enrique Peña Nieto ahora están bajo la lupa de la Fiscalía General de la República.

"No hay persecución para nadie, tampoco hay impunidad. Nunca he dado la orden de que se fabrique un expediente en contra de alguien, nunca, y no lo haré, no somos iguales"

Incluso, en tono de broma, dijo: "No porque me sacó la lengua o me robó la presidencia, vas a ver".

Aclaró que desde que tomó posesión de la Presidencia dejó en claro que no iba a ver persecución política, "no es mi fuerte la venganza".

Sin embargo, insistió en que si existen pruebas contra quien sea, se debe proceder sin diferencias.

"No hay impunidad para nadie tampoco hay consigna de perseguir a una persona. Cuando hay información, digo proceda, qué esperan para actuar", aseveró.

El presidente recalcó que desde el inicio de su administración no ha hablado con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero.

"Imagínense un presidente que ya no habla con el fiscal o procurador. Antes el presidente le ordenaba, hay casos donde se hacían acuerdos políticos y se celebraban acuerdos".

"En general no se persigue a nadie. Hay procesos que están en curso ni modo que los voy a detener o le voy a hablar a Gertz; 'oye Alejandro ahí te va un planteamiento de mi parte' y mando a una paloma mensajera o pájaro mensajero a que le lleve una petición eso no, se acabó", expresó.

GC