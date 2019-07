"No hay ningún asomo de inestabilidad política en el país", dice López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay ningún asomo de inestabilidad política en el país porque la oposición actúa con responsabilidad y no va más allá de cuestionamientos a su gobierno.

"Hay algunos que están aturdidos, confundidos, fuera de quicio, pero ya se van serenando, la verdad no hay ningún asumo de inestabilidad política, la oposición actúa con responsabilidad, no va más allá de los cuestionamientos, pero es consustancial a la democracia, el que haya críticas, que se cuestione al gobierno, pero no ha pasado a mayores".

Durante su conferencia de prensa mañanera, el Mandatario señaló que a diferencia del sexenio pasado cuando se hablaba del "mal humor social" ahora hay una situación de mucha alegría en el pueblo de México.

"Se acuerdan cuando había mal 'humor social', ahora no, la gente está muy contenta y yo lo constato en las giras porque no solo voy a los actos que se organizan para hacer evaluaciones en el gobierno, me paro a comer en fondas, a los baños en las gasolineras, paso por todos los pueblos, me saludan, les da gusto que yo ande recorriendo el país", destacó.

Señaló que desde luego existe la oposición, pero no irresponsable. "También inconformidad y protestas porque se están llevan a cabo cambios, que no es poca cosa, pero hasta rechina poco, debería haber más protestas, porque se está desmantelando un régimen corrupto de arriba hacia abajo", comentó.

GC