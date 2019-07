No crean que soy tonto, soy colmilludo: López Obrador a manifestantes

Al iniciar una gira por el sureste, el Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió, ante protestas de ciudadanos por falta de medicinas y becas, que no es tonto, es "colmilludo" y se da cuenta de todo.

Al iniciar su discurso, pobladores de Bochil gritaron por la falta de medicamentos y también de algunas becas para niños de escuelas primarias. "Tampoco crean que soy tonto, ya soy 'colmilludo'... Ya lo sé, ya les dije que no me estoy chupando el dedo", respondió el Presidente.

Las protestas cesaron y López Obrador sostuvo que el ausentismo está mal y que los maestros que tienen semanas de martes a jueves no son democráticos, sino irresponsables.

"Si hay ausentismo que está mal, no debe de haber ausentismo, nada de semana de martes a jueves. Si se es democrático, se tiene que ser honesto, nada de decir 'soy del movimiento democrático magisterial pero no voy a dar clases', tú no eres democrático, eres un irresponsable", expresó.

El Mandatario también habló de la amenaza que significa no bajar el flujo migratorio y que el gobierno de Estados Unidos imponga aranceles a productos mexicanos. "Nos amenazan que si no baja el flujo migratorio, que la mayoría no son mexicanos, pero la amenaza es sobre México y que no baja el flujo migratorio habrá impuestos a las mercancías", expresó.

Sin embargo, López Obrador sostuvo que están haciendo ver al gobierno de Estados Unidos que la mejor forma de resolver el fenómeno migratorio es que haya empleo en los pueblos. El Presidente López Obrador afirmó que en los dos sexenios anteriores, el gobierno condonó 400 mil millones de empresas y bancos que conformaban una élite que tenía privilegios fiscales.

Al hacer un recorrido por el hospital rural de Bochil, el Presidente sostuvo que "los machuchones" (jefes o dirigentes) no pagaban impuestos.

"Imaginen una empresa y un banco grande, famosos, pues esa que están imaginando, esa empresa y bancos no pagaban impuestos. Pagan impuestos los campesinos, enfermeras, obreros, médicos pero había una élite que tenía privilegios fiscales, se les condonaban los impuestos. En los dos últimos sexenios 400 mil millones de pesos, en condonaciones", afirmó.

Por tal, reiteró que emitió un decreto para abolir la condonación de impuestos a todos, "se acabaron los privilegios". Ante esto, el Presidente sostuvo que la justicia, cuando hay una transformación, tarda pero llega.

