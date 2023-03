La agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) señaló ayer a los cárteles de Sinaloa y el Nueva Generación como las principales amenazas “para la salud y las comunidades” en ese país.

En un informe, la DEA recordó que en septiembre del año pasado creó una unidad dedicada exclusivamente a perseguir y desmantelar los esfuerzos de esas dos organizaciones “transnacionales” para llevar “fentanilo y metanfetaminas” a Estados Unidos (EU).

En su última Evaluación de Amenaza de Drogas, la DEA indicó que el uso de fentanilo en EU, que trafican los grupos delincuenciales referidos, es uno de los principales contribuyentes a la epidemia de muertes por sobredosis en la nación vecina.

La investigación de la DEA se llevó a cabo durante dos años en 69 naciones. Sin embargo, no destacó los problemas en la cooperación con el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) luego de que un director regional fue destituido por mantener contactos indebidos con abogados de narcos.

La agencia mencionó que, entre otras actividades, “los equipos comenzaron su trabajo el 19 de septiembre de 2022 y están utilizando nuevos métodos y herramientas para explotar datos e información que se recopilan a través de la DEA”.

Agregó que “los equipos de tecnología de la información y ciencia de datos de la DEA han creado nuevas herramientas y aplicaciones para ayudar a los equipos de contra amenazas de la DEA con la búsqueda y el análisis de datos e información”.

Detalló que entre las acciones están “identificar, mapear y apuntar a las redes criminales completas de cada cártel; desarrollar e implementar un plan estratégico para la selección global de miembros del cártel y asociados; y, en coordinación con la División de Operaciones Especiales, proporcionar información sobre miembros clave de las redes”.

Mencionó que “las Divisiones Nacionales y las Divisiones Extranjeras de la DEA están en el proceso de creación de Equipos de Contra Amenazas complementarios en sus áreas de responsabilidad”. La DEA debe continuar con el desarrollo de recursos tecnológicos y sistemas para aprovechar mejor los datos de la agencia”, señaló la dependencia.

EFE

Telón de fondo

Han demostrado que no pueden: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el pasado 15 de marzo que la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ha tenido demostrado que no puede en el combate a las drogas en ese país y que su estrategia ha fallado a diferencia de su Gobierno el cual, afirmó, ha presentado buenos resultados y se ha reducido el número de homicidios por este flagelo.

En rechazo a la propuesta de legisladores republicanos de que el Ejército estadounidense intervenga en México para combatir a narcotraficantes mexicanos, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que su Gobierno seguirá ayudando y cooperando con el Gobierno de Estados Unidos, pero “no subordinados”. “Cooperar con Estados Unidos para que no entre droga por la frontera de México a Estados Unidos, pero que no se malinterprete, que no quieran que eso sea lo primero. No, vamos a seguir ayudando y cooperando por cuestiones humanitarias, por solidaridad, pero no vamos nosotros a ser sus empleados, y no nos van a venir a decir, ‘te vas a dedicar únicamente a esto’, no. Nosotros somos libres, soberanos, tenemos nuestra estrategia”, dijo el Mandatario.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal agregó: “¿Cómo le vamos dejar a la DEA la seguridad de México si han demostrado que no pueden?, o, ¿ha habido buenos resultados en Estados Unidos en cuanto al combate a las drogas? No y nosotros sí vamos avanzando y estamos reduciendo el número de homicidios y estamos atendiendo a los jóvenes”.

Reavivan debate sobre los cárteles y la violencia

El secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos en Tamaulipas a inicios de marzo ha reavivado el debate en EU sobre los cárteles mexicanos.

Un grupo de legisladores republicanos pidió que las organizaciones narcotraficantes sean catalogadas como grupos terroristas, una medida que el Departamento de Estado no descarta y que ha sido criticada duramente por el Gobierno mexicano.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, viajó incluso a Washington el 13 de marzo para reunirse con los cónsules del país en EU y lanzar una estrategia de comunicación para rebatir la propuesta de los congresistas del partido opositor.

El Departamento de Estado de EU tiene catalogados como grupos terroristas extranjeros a organizaciones como el Estado Islámico (EI), Hamas y el Ejército de Liberación Nacional de Colombia (ELN).

Revisión casi no menciona escándalos de corrupción

Después de casi dos años y de haber gastado por lo menos 1.4 millones de dólares, la DEA publicó ayer una revisión externa a sus operaciones en el extranjero que dio poca importancia a los recientes escándalos de corrupción y ofreció una serie de recomendaciones que son, de acuerdo con los críticos, demasiado vagas.

La mayor parte del reporte de 50 páginas esboza la “huella” de la DEA en 69 países, al tiempo que elogió sus esfuerzos para tapar enormes huecos en la supervisión de los operativos encubiertos de lavado de dinero y de las unidades especiales en el extranjero.

“Las recomendaciones son muy amplias y carecen del mérito o del valor que mejorarían las operaciones exteriores de la agencia”, estimó Mike Vigil, ex director de operaciones exteriores de la DEA. “¿Qué hay de acabar con el sistema de amiguismo, en el que se ascienden unos a otros sin estar calificados?”.

La investigación externa se anunció en 2021 a raíz de un reportaje de The Associated Press sobre los delitos de José Irizarry, un ex agente de la DEA que cumple ahora una condena de 12 años en prisión federal tras confesar haber lavado dinero para los cárteles narcotraficantes colombianos y haber sustraído millones de dólares de las incautaciones y de los informantes para financiar un viaje internacional de placer con cenas de lujo, fiestas y prostitutas.

Irizarry declaró a la AP el año pasado que los agentes de la DEA han llegado a aceptar que no pueden hacer nada para frenar el flujo de cocaína y opioides ilegales hacia Estados Unidos, los cuales han llegado a provocar más de 100 mil muertes por sobredosis al año.

“La guerra contra las drogas es un juego”, dijo Irizarry. Una pesquisa en curso de un jurado investigador federal sobre algunos de los antiguos colegas de Irizarry en la DEA fue mencionada en una nota a pie de página de la revisión externa.

“Las entrevistas y los documentos demostraron que la DEA ya ha aplicado en gran medida las recomendaciones para mejorar la supervisión de los riesgos”.

AP

José Irizarry, ex agente de la DEA. AP

